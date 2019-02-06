Нацбанк ослабил "валютные тиски": важное для экспортеров ограничение смягчили

В перспективе норму продажи валютной выручки планируют отменить полностью

Нацбанк ослабил "валютные тиски": важное для экспортеров ограничение смягчили 2019-02-06T10:42:00+02:00 Финансы В перспективе норму продажи валютной выручки планируют отменить полностью

С 1 марта 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) снизит норму, которая обязывает экспортеров продавать валютную выручку. Об этом заявил замглавы НБУ Олег Чурий.

Так, граничный обязательной продажи валюты снизится до 30%. До 1 марта экспортеры обязаны продавать 50%.

"С 1 марта мы снижаем размер обязательной продажи с 50 до 30%. Также разрешим репатриацию дивидендов за 2018 год. Пока что действует максимальная сумма репатриации в месяц 7 млн евро", – сказал Чурий.

Кроме того, юридические лица смогут покупать валюту под импортный контракты день в день без предварительного резервирования средств, то есть НБУ отменяет так называемое "правило Т+1".

Как сообщалось, в дальнейшем норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами планируют отменить полностью. Это предусмотрено переходом на новую систему валютного регулирования.

Постепенная либерализация на валютном рынке начинается с 7 февраля 2019 года, со вступлением в силу нового закона "О валюте". Документ заменит собой действующий до сих пор Декрет о валютном регулировании 1993 года. Вместе со вступлением документа в силу также смягчаются некоторые старые "валютные запреты":

предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров увеличиваются вдвое- до 365 дней;

вводится автоматизированная система электронных лимитов на смену индивидуальным лицензиям на отдельные валютные операции по переводу резидентами средств за границу;

упрощается валютный надзор за операциями покупки и перевода иностранной валюты до 150 тыс. грн в эквиваленте;

расширяется перечень доступных валютных операций клиентов с банками, в частности, разрешается проведение валютных свопов и безпоставочних форвардов;

становится возможным онлайн-покупка физическими лицами иностранной валюты и банковских металлов в пределах 150 тыс. грн в эквиваленте в день;

разрешается приобретение юридическими лицами банковских металлов без физической поставки в 150 тыс. грн в эквиваленте в день;

разрешаются переводы физических лиц за границу до 150 тыс. грн без открытия счета.

В НБУ неоднократно предупреждали, что при снятии валютных запретов будут руководствоваться состоянием экономики Украины.

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