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Нацбанк ослабил "валютные тиски": важное для экспортеров ограничение смягчили

Сегодня, 10:42

В перспективе норму продажи валютной выручки планируют отменить полностью

Нацбанк ослабил "валютные тиски": важное для экспортеров ограничение смягчили Финансы В перспективе норму продажи валютной выручки планируют отменить полностью

С 1 марта 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) снизит норму, которая обязывает экспортеров продавать валютную выручку. Об этом заявил замглавы НБУ Олег Чурий.

Так, граничный обязательной продажи валюты снизится до 30%. До 1 марта экспортеры обязаны продавать 50%.

"С 1 марта мы снижаем размер обязательной продажи с 50 до 30%. Также разрешим репатриацию дивидендов за 2018 год. Пока что действует максимальная сумма репатриации в месяц 7 млн евро", – сказал Чурий.

Кроме того, юридические лица смогут покупать валюту под импортный контракты день в день без предварительного резервирования средств, то есть НБУ отменяет так называемое "правило Т+1".

Как сообщалось, в дальнейшем норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами планируют отменить полностью. Это предусмотрено переходом на новую систему валютного регулирования.

Постепенная либерализация на валютном рынке начинается с 7 февраля 2019 года, со вступлением в силу нового закона "О валюте". Документ заменит собой действующий до сих пор Декрет о валютном регулировании 1993 года. Вместе со вступлением документа в силу также смягчаются некоторые старые "валютные запреты":

  • предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров увеличиваются вдвое- до 365 дней;
  • вводится автоматизированная система электронных лимитов на смену индивидуальным лицензиям на отдельные валютные операции по переводу резидентами средств за границу;
  • упрощается валютный надзор за операциями покупки и перевода иностранной валюты до 150 тыс. грн в эквиваленте;
  • расширяется перечень доступных валютных операций клиентов с банками, в частности, разрешается проведение валютных свопов и безпоставочних форвардов;
  • становится возможным онлайн-покупка физическими лицами иностранной валюты и банковских металлов в пределах 150 тыс. грн в эквиваленте в день;
  • разрешается приобретение юридическими лицами банковских металлов без физической поставки в 150 тыс. грн в эквиваленте в день;
  • разрешаются переводы физических лиц за границу до 150 тыс. грн без открытия счета.

В НБУ неоднократно предупреждали, что при снятии валютных запретов будут руководствоваться состоянием экономики Украины.

Читайте на сайте "Сегодня" подробнее о том, что закон о валюте изменит для простых украинцев.

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Тег НБУ, экспортеры, валютная выручка, валютные ограничения, регулирование, закон о валюте

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