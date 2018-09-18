Покупка долларов онлайн и отмена лицензий: НБУ готовит "передел" валютных правил

Вместо пяти десятков постановлений с февраля 2019 года будут работать только семь

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал проект структуры валютного регулирования, которое вступит в силу вместе с введением в действие закона "О валюте и валютных операциях" 7 февраля 2019 года.

В целом нынешние 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования заменят семь новых, сообщила пресс-служба регулятора.

"Разработка структуры валютного регулирования – это первый шаг к воплощению закона "О валюте и валютные операциях" в жизни. Далее мы будем наполнять их содержанием. При этом проект каждого из постановлений мы планируем обсудить с банковским и экспертным сообществом прежде, чем окончательно завершить их обработку и обнародовать финальную версию", - заявил замглавы НБУ Олег Чурий.

Так, согласно закону "О валюте и валютных операциях", ряд шагов по либерализации валютного регулирования будет введен сразу после начала действия документа. В частности:

предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам будет расширен до 365 дней (сейчас он составляет 180 дней);

будет отменен валютный надзор для экспортно-импортных операций на сумму до 150 тыс. грн;

индивидуальные валютные лицензии будут отменены, зато появится система электронных лимитов;

будут отменены санкции в виде прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов.

будет разрешена онлайн-покупка иностранной валюты физическими лицами. На такие операции будет распространяться такой же лимит, как и на покупку наличной валюты (сейчас – до 150 тыс. грн в день в эквиваленте).

"Будут ли в новых нормативно-правовых актах другие шаги по валютной либерализации, кроме тех, которые уже предусмотрены законом "О валюте и валютных операциях", будет зависеть от макроэкономических условий на момент завершения работы над новым валютным регулированием. Как и раньше, ключевая задача Национального банка – обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность в Украине, поэтому дальнейшие послабления правил проведения валютных операций будет возможным только при благоприятных макроэкономических условий", – подчеркнул Чурий.

Как отмечали ранее в Нацбанке, принятие закона о валюте будет способствовать притоку прямых иностранных инвестиций в Украину. Документ, по словам Чурия, приведет законодательство к европейским нормам.

Замглавы НБУ также сообщал, что вступление в силу закона о валюте не окажет негативного влияния на ситуацию на рынке. Кроме того, поможет снять все валютные ограничения.

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