Нацбанк укрепил курс гривни к доллару

Сегодня, 16:08

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 5 ноября

Фото: AFP
Фото: AFP

На понедельник, 5 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:    

02.11 05.11 Изменение
1 доллар США 28,16 грн 28,13 грн - 0,03 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 2 ноября, курс доллара упал на три копейки после роста на четыре. Несмотря на сообщения НБУ о валютной стабилизации, аналитики ждут ослабления гривни.

  

 


Напомним, ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:


Кроме того, МВФ также спрогнозировал курс доллара в Украине – по расчетам Фонда, гривню ждет падение.

А стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
доллар, НБУ, Нацбанк, курс, гривня, курс гривни, курс доллара

Вы сейчас просматриваете новость "Нацбанк укрепил курс гривни к доллару". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: Pixabay

Украинские "заробитчане" будут все меньше рваться в Польшу - НБУ

Сегодня, 13:12

Количество заявлений на разрешрение работать в соседней стране уже сократилось

Экономика

Фото: пресс-центр НБУ

Нацбанк заметно ухудшил прогноз по валютным резервам Украины

Сегодня, 13:01

Средства тратятся на погашение долгов в иностранной валюте
Загрузка...

Финансы

Какой курс доллара ждет украинцев в ноябре: прогноз экспертов

Сегодня, 10:50

Специалисты рассказали о главных угрозах для гривни

Финансы

Фото: treasury.gov.ua

"Ничего ужасного": эксперт объяснил финансовые трудности Украины

Сегодня, 09:00

Государство несет большие расходы, а платежный баланс "подгулял"
Загрузка...