Нацбанк укрепил курс гривни к доллару

На понедельник, 5 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

02.11 05.11 Изменение 1 доллар США 28,16 грн 28,13 грн - 0,03 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 2 ноября, курс доллара упал на три копейки после роста на четыре. Несмотря на сообщения НБУ о валютной стабилизации, аналитики ждут ослабления гривни.





Напомним, ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:





Кроме того, МВФ также спрогнозировал курс доллара в Украине – по расчетам Фонда, гривню ждет падение.

А стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.