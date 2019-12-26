Нацбанк выпустил три новых памятных монеты: фото

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После того как недавно Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету, посвященную переводчику и языковеду Николаю Лукашуc, с 26 декабря в оборот были введены еще три новых памятных монеты. Тираж каждой – 1 млн штук. Все монеты номиналом 10 грн.

Монета медики / Фото: НБУ

Как отмечают в НБУ, памятная монета "На страже жизни" номиналом в 10 грн "посвящена военным медикам – людям, чья профессия сочетает в себе медицинские и военные знания, которые самоотверженно служат Родине, ежедневно спасая жизни ее защитников, совершают подвиг милосердия, мужества и стойкости".

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Монета миротворцы / Фото: НБУ

Монета "Участникам боевых действий на территории других государств" посвящена украинским военным специалистам – участникам многих миротворческих миссий.

Монета КрАЗ

Монета "КрАЗ 6322 "Солдат" посвящена многоцелевому полноприводному автомобилю, предназначенному для транспортировки личного состава, различных грузов воинских частей, подразделений специального назначения и миротворческих сил ООН. Автомобиль КрАЗ-6322 "Солдат" – базовый автомобиль Вооруженных Сил Украины, может использоваться как балластный тягач для транспортировки самолетов на аэродромах, артиллерийских систем и тому подобное.

Ранее НБУ выпустил разноцветную памятную монету с Яворовскими забавками.

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