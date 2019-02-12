Названа основная задача украинских банков на 2019 год

По словам Якова Смолия, украинские банки не работают в полную силу

Фото: Национальный банк Украины.

Названа основная задача украинских банков на 2019 год //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/da5/9f0/5c5da59f029bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/da5/9f0/5c5da59f029bb.jpg 2019-02-12T18:43:00+02:00 Финансы По словам Якова Смолия, украинские банки не работают в полную силу

Возобновление кредитования юридических лиц является ключевой задачей украинских банков на 2019 год.

Об этом заявил председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий на ежегодной инвестиционной конференции группы Dragon Capital в Киеве, в которой также участвовал президент Петр Порошенко, сообщает агентство "Укринформ".

"Одно из главных заданий на 2019 год – это кредитование юридических лиц", – сказал глава регулятора.

По словам Смолия, банки не работают в полную силу, несмотря на восстановление доверия украинцев к ним и возобновление потребительского кредитования. Особенно это касается работы с крупными корпоративными заемщиками, добавил глава НБУ.

Напомним, с 2014 года Нацбанк Украины начал жесткую очистку рынка от сомнительных банковских учреждений. В итоге за 4,5 года ушло около 100 финансово слабых, непрозрачных и схемных игроков. Сейчас в стране действует около 80 банков — этого достаточно для предоставления услуг населению и компаниям, уверены в НБУ и на финансовом рынке.

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