Названы самые подделываемые купюры в Европе

На каждые 10 тысяч человек приходится примерно семь фальшивых банкнот в год

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в первой половине 2018 года изъял из оборота 301 тыс. поддельных евробанкнот – на 17,1% меньше, чем в октябре-декабре 2017 года. По сравнению с первым полугодием 2017 года число фальшивых купюр в странах валютного блока сократилось на 9,1%.

Чаще всего продолжают подделывать купюры номиналом 20 евро и 50 евро, на них приходится 83% выявленных фальшивок.

На третьем месте – банкнота достоинством в 100 евро, доля которой в подделках составляет 10,9%. Реже всего фальшивомонетчики интересуются купюрами 200 евро (доля – 0,8%).

"Вероятность получить поддельную купюру совсем не велика. Число фальшивок остается крайне низким по сравнению с количеством настоящих банкнот в обращении, которое стабильно увеличивалось темпами, превышающими рост ВВП", – отмечает ЕЦБ.

В 2017 году число евробанкнот в обращении выросло на 5,9%, а их стоимость – на 4%. Всего в еврозоне более 21 млрд купюр единой валюты совокупной стоимостью свыше 1,1 трлн евро.

По данным Бундесбанка, в I полугодии власти Германии изъяли 31,1 тыс. фальшивых купюр номиналом 1,8 млн евро. Количество поддельных евро уменьшилось на 6,2%.

"Статистически на каждые 10 тысяч человек приходится примерно семь фальшивых банкнот в год", – заявил член правления Бундесбанка Йоханнес Беерман.

В Германии чаще всего подделывают банкноты номиналом 50 евро, они составляют 72% всех фальшивок.

Вместе с тем в Эстонии за год увеличилось число выявленных подделок для купюр номиналом 50 и 100 евро. При этом поддельных монет в Эстонии было найдено на 20% меньше, чем годом ранее – то есть только в 39 случаях.

Напомним, тем временем в Украине в шесть раз выросло число поддельных банкнот номиналом в 500 грн. В целом, за год было изъято из обращения почти 10,5 тыс. штук поддельных банкнот национальной валюты на сумму 3,6 млн грн. Впрочем, по сравнению со статистикой в ЕС, это очень мало.

При этом украинская национальная валюта имеет 17 степеней защиты, но купюры все равно умудряются подделывать:



