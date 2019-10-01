НБУ показал, как печатают 1000-гривневую купюру: фото

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В рамках мероприятия, посвященного 25-тилетию Банкнотно-монетного двора Украины Национальный банк (НБУ) показал, процесс изготовления 1000-гривневой купюры. Эта банкнота войдет в оборот 25 октября 2019 года. Первоочередно Нацбанк планирует ввести в оборот 5 миллионов таких купюр.

Как отметил начальник управления организации изготовления и защиты денег департамента денежного обращения НБУ Владимир Тищенко, система защиты банкнот гривен находится на высоком уровне, сопоставимом с уровнем систем защиты ведущих валют мира. В то же время количество изъятых подделок национальной валюты стабильно низкое.

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"Банкнота номиналом 1000 гривен имеет более 20 элементов защиты, позволяющих гарантированно подтвердить ее подлинность. Она имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты, – пояснил он. – Самые главные из них – "оконная" защитная лента и элемент SPARK. Это элементы с оптически переменным эффектом: при изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты, а цвет элемента SPARK постепенно меняется от золотистого цвета к нефритового".

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Владимир Тищенко добавил, что введение в обращение новой банкноты номиналом 1000 гривен сделает расчеты для граждан и бизнеса удобными, способствовать уменьшению операционных расходов банковских учреждений и расходов на инкассацию.

"Это позволит существенно сэкономить расходы Национального банка на печать, хранение, обработки и перевозки банкнот", – отметил он.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Украине перестали принимать мелкие монеты. Одна, две и пять копеек перестали быть в Украине платежным средством.

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