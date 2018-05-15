НБУ посоветовал российским банкам закрыть "дочки" в Украине

Украинский регулятор не видит возможности для продажи банков с российским капиталом

Национальный банк Украины (НБУ) не видит потенциальных покупателей для российских банков, против которых в Украине введены санкции. Об этом завила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, передает УНН.

"На сегодняшний день мы не видим потенциальных покупателей, которые могли бы приобрести эти банки, так как банки очень велики. Международные финансовые институты, учитывая то, что эти банки, под международными санкциями, не проявляют какой-то заинтересованности", – сказала К.Рожкова.

Также, по ее словам, пока нет заинтересованных частных инвесторов, которые могли бы не просто приобрести этот банк, а у него инвестировать и развивать.

"Логично, что вывод, который может сделать Национальный банк, свертывания деятельности – единственный цивилизованный путь для этих банков, и сдача банковской лицензии", – резюмировала замглавы НБУ.

Напомним, в конца марта НБУ отказал белорусскому "Паритет банку" в приобретении "дочки" Сбербанка России в Украине.

Ранее НБУ ожидал, что после введения санкций "дочки" российских банков купят новые инвесторы либо они постепенно свернут деятельность в Украине. В декабре 2017 года Sberbank Europe AG (дочерняя компания Сбербанка России) завершила сделку по продаже акций украинского VS Bank группе "ТАС". Остальные структуры остаются в собственности российских государственных банков.

Сам российский Сбербанк 27 марта 2017 года объявил о продаже 100% акций главной украинской "дочки" – Сбербанка России – консорциуму инвесторов, куда должен был войти латвийский Norvik Banka. Но позже замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Norvik Banka исключен из сделки.

При этом 19 ноября 2017 НБУ признал недействительной банковскую группу российского Сбербанка в Украине. Причиной закрытия группы "Сбербанк" стало закрытие сделки по продаже "дочки" Сбербанка VS Банка.