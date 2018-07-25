НБУ придумал, как удержать гривню осенью – эксперты

Пересмотр методики расчета официального курса доллара в Украине поможет Национальному банку (НБУ) сглаживать валютные колебания. Нацбанк планирует отсекать при расчете курса до 10% сделок, которые будут "выбиваться" из общей картины на рынке, т.е. будут нерепрезентативными.

Как пояснил "Сегодня" финансовый аналитик Иван Хохлов, такое отсечение не станет для рынка критичным.

"Если будут валютные колебания, 10% отсечений хватит, чтобы успокоить ситуацию", — отметил Хохлов.

Экономист Андрей Забловский напомнил, что успокаивать рынок придется уже скоро – осенью спекулянты начнут провоцировать традиционные курсовые скачки.

"Осенью курс входит в "качели", ведь стартует новый бизнес – и политсезон. И тогда валютные менялы и нечистые на руку финансисты раскачивают курс, чтобы заработать на колебаниях. Теперь НБУ сможет убрать возможные скачки. В итоге осенью курс нацвалюты должен быть стабилен", – уверен Забловский.

Напомним, ранее аналитик "Альпари" Максим Пархоменко отмечал, что новая методика сделает расчеты Национального банка Украины более точными и прозрачными.

Как уже подчеркивали в самом Нацбанке, изменения касаются только курса доллара США к гривне. Механизмы расчета курсов всех остальных иностранных валют к гривне не изменится.