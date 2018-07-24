НБУ начнет по-новому рассчитывать курс доллара в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрел методику расчета официального курса гривни к доллару США, источники данных, используемых для расчета и время публикации курса долларв. Механизм расчета официального курса гривни к другим валютам, кроме доллара США, остался без изменений. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

С 1 августа 2018 года официальный курс на следующий рабочий день будет рассчитываться на основе данных о сделках на межбанке, завершенным до 15:30 текущего рабочего дня. Курс будет публиковаться на сайте НБУ до 16:00, то есть на два часа раньше, чем сейчас.

Новая методика расчета предусматривает двухступенчатую систему отсечения сделок, которые НБУ будет считать нерепрезентативными:

сначала из имеющегося ряда соглашений отсекаются все соглашения, курс по которым отклоняется от среднеарифметического по всем сделкам более чем на 2%;

затем отсекаются соглашения, курс/объем которых отклоняется от среднеарифметического курса/объема более чем на два стандартных отклонения.

До сих пор официальный курс рассчитывался как средневзвешенное значение по всем межбанковским сделкам без отсечения нерепрезентативных соглашений.

Новые принципы также предусматривают наличие резервного механизма расчета курса. Такой механизм понадобится, если количество учитываемых сделок оказалось меньше или равно 10% от среднедневного значения этого показателя за предыдущий месяц. Резервный механизм предусматривает, что НБУ отправит с 12:00 до 13:00 запросы в банки для получения котировок по купле/продаже 1 млн долларов. После этого расчет курса будет происходить как среднеарифметическое значение всех полученных в результате такого запроса котировок.

"Введение новой методики расчета официального курса гривни к доллару США приближает ее к международным стандартам расчета аналогичных показателей, и позволит использовать официальный курс гривни к доллару США не только для целей бухгалтерского учета, но и как бенчмарк валютного рынка при заключении участниками рынка сделок, где в качестве базового актива используется иностранная валюта", - пояснили в НБУ.

Напомним, по состоянию на 24 июля в Украине взлетает официальный курс евро, а доллар замер после роста

Впрочем, стоимость европейской валюты еще не пробила психологическую отметку.

Аналитики полагают, что преодолеть эту отметку евровалюта не сможет из-за глобальных тенденций, курс доллара в Украине еще опустится.

"Доллар будет торговаться без особых изменений около отметки 26,2 грн со склонностью к снижению к отметке в 26 гривен за один доллар. Евро не сможет преодолеть значения в 31 грн и будет плавно снижаться до отметки в 30,5 грн", – отмечает аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.