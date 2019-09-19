НБУ пригрозил банкам штрафами за отказ принимать изношенные купюры

Фото: Ощадбанк/Facebook

Национальный банк Украины (НБУ) будет применять к банкам штрафные санкции за отказ клиентам в приеме изношенных гривневых купюр. Об этом в четверг, 19 сентября, заявил директор Департамента денежного обращения регулятора Виктор Зайвенко.

По его словам, банки обязаны принимать у клиентов изношенные банкноты при их платежности, и регулятор неоднократно обращал внимание банков на выполнение этого требования в ответ на соответствующие жалобы клиентов.

"Работа в этом направлении ведется, и если будут случаи, и они будут очень частыми, Нацбанк может реагировать применением мер воздействий к этим банкам", – сказал он.

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Зайвенко также предложил обращаться с жалобами в НБУ при возникновении подобных инцидентов с банками.

Новости "Сегодня" писали, что Нацбанк ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривни, а планирует постепенно полностью отказаться от бумажных банкноты от 1 до 10 гривен. Монеты номиналом 5 и 10 гривен будут введены в 2019 и 2020 годах соответственно.

Кроме того, НБУ вводит в обращение банкноту номиналом 1000 гривен с 25 октября 2019 года. После завершения процесса ввода в оборот этой банкноты, а также изъятия из оборота монет 1, 2, 5 и 25 копеек номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12.

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