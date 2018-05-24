НБУ принял решение по учетной ставке: смягчения политики пока не будет

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 17% годовых. В НБУ полагают, что на данный момент, после четырехкратного повышения учетной ставки, монетарная политика остается достаточно жесткой для того, чтобы вернуть темпы инфляции к прогнозным целям.

"Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17,0% годовых. Монетарные условия пока достаточно жесткие, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевых показателей в среднесрочной перспективе", – отметили в Нацбанке.

В апреле 2018 года инфляция составила 0,8%. В то же время, если сравнивать индекс потребительских цен в апреле 2018-го по отношению к апрелю 2017-го, рост составляет 13,1%. Как заявил на брифинге глава НБУ Яков Смолий, отклонение инфляции от апрельского прогноза Национального банка было незначительным.

"Проведение Национальным банком жесткой монетарной политики продолжило сдерживать инфляционное давление", – отметил Смолий.

Так, по словам Смолия, базовая инфляция уже соответствует прогнозам Национального банка.

В то же время, НБУ не исключает, что может повысить учетную ставку, в случае если инфляционные риски вырастут.

Ужесточение монетарной политики НБУ было связано с борьбой с инфляцией. К слову, аналитики отмечали, что повысив учетную ставку, НБУ повел себя агрессивно, хотя это и позволило укрепиться курсу гривни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Что изменит для украинцев повышение учетной ставки: мнение экспертов

Падение учетной ставки в Украине продолжалось с августа 2015 года после достижения в марте того же года рекордного значения 30% до апреля 2017 года. С апреля по октябрь 2017 года учетная ставка оставалась неизменной, а после этого начала расти из-за усилившихся инфляционных рисков.

Напомним, в госбюджете на 2017 год первоначально закладывался прогноз инфляции 8,1%, затем он был скорректирован до 11,2%. Но по итогам года инфляция составила 13,7%. Ранее замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью "Сегодня" рассказал, почему НБУ поздно среагировал на шоковый рост цен. По его словам, повышения учетной ставки, совершенные в 2017 году, дадут эффект уже в 2018 году.

Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков также определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования.