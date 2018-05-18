Непослушная инфляция: в НБУ сделали прогноз на вторую половину года

Из-за чего дорожают одежда и лекарства, и почему "у бабушек" покупать выгоднее

В апреле 2018 года инфляция составила 0,8%, сообщает Государственная служба статистики Украины. По сравнению с мартом, больше всего подорожали одежда и обувь, а также табачные изделия (на 2,1%). Меньше всего – коммунальные услуги (на 0,2%). Абсолютно не повысились в цене образовательные услуги. При этом ни в одной из основных групп товаров не зафиксировано снижение цен.

Продукты питания в среднем за месяц подорожали на 1,1%. Среди них рекорд подорожания установили овощи – +5,4% к ценам марта. На втором месте мясо – +2,6%, на третьем хлеб – +1,4%. Рыба, макаронные изделия, творог, безалкогольные напитки, а также растительное и сливочное масло выросли в цене от 0,1 до 0,9%.

В то же время фрукты, молоко и сахар в апреле дешевели. Снижение индекса потребительских цен на эти товары составило от 0,7 до 1,7%. Яйца подешевели на 2,5%.

Продукты от "частников" покупать выгоднее

Статистика подтверждает: выгоднее всего покупать продукты на рынках, куда привозят свой товар частные производители. Укрстат подсчитал: с начала года цены на продукцию животноводства (мясо, молоко, яйца и др.) от населения снизились почти на 3%, в то время как цены на ту же продукцию от сельхозпредприятий выросли на 1,8%.

С начала года существеннее всего снизились цены на продукты животноводства, которые произведены частными домохозяйствами на Черкасщине области (-9,1%), Луганщине (-7,9%) и в Запорожской области (-7,7%). А серьезнее всего за 4 месяца этого года подорожал товар у крупных сельхозпроизводителей из Херсонской области (+19,9%), Тернопольской (+14,7%), Львовской (+13,1%).

В целом с начала года уровень потребительской инфляции составил 4,4%.

Годовая инфляция снижается "черепашьим" темпом

В принципе, цены на многие товары, в частности на продукты питания, которые составляют наибольшую часть расходов любой семьи, колеблются в зависимости от сезона. Поэтому, чтобы понять, в каком направлении они меняются на самом деле, рассчитывают годовой индекс цен на ту или иную группу товаров, то есть потребительскую инфляцию за год. И вот этот показатель, к сожалению, остается пока по-прежнему высоким.

Если сравнивать индекс потребительских цен в апреле 2018-го по отношению к апрелю 2017-го, рост составляет 13,1%. Это значит, что инфляция в Украине, по состоянию на 1 мая 2018 года, держится на уровне 13,1%. В частности, необработанные ("сырые") продовольственные товары за год подорожали на 22,6%.

Напомним, в госбюджете на прошлый год первоначально закладывался прогноз инфляции 8,1%, затем он был скорректирован до 11,2%. Но по итогам года инфляция составила 13,7%.

На 2018 год инфляция прогнозируется меньше – всего 9%. Но чтобы достичь такого результата, каждый месяц индекс потребительских цен в годовом измерении (т. е., например, в апреле 2018-го по отношению к апрелю 2017-го) должен снижаться примерно на 0,4%. Пока же такого снижения не наблюдается.

В январе 2018-го годовая инфляция даже подросла на 1% – до 14,1%. В феврале снизилась на 0,1%. А марте упала на 0,8%, и пока это рекорд. А в апреле замедление снова составило всего 0,1%.

В итоге по результатам 4-х месяцев снижение годовой инфляции составило всего 0,6%, хотя для того, чтобы инфляционный прогноз оправдался, снижение должно было бы составлять уже не менее 1,6%, а апрельский индекс потребительских цен – упасть до 12,1%. А в "Инфляционном прогнозе" НБУ за апрель-2018 говорится о том, что на конец I квартала потребительская инфляция в годовом измерении вообще должна была замедлиться до 7,5%+/- 2%. Но реальный показатель, напомним, составил 13,1%.

Можно ли говорить уже сейчас, что инфляция по итогам 2018 года снова окажется намного выше прогнозируемой?

Нацбанк успокаивает

Комментируя статистику инфляции по итогам первой трети года, в Нацбанке признают: "Несмотря на ожидания дальнейшего снижения инфляции в годовом измерении, ее апрельский показатель несколько превысил прогноз". В частности, серьезно "подпортили" прогноз НБУ цены на сырые продовольственные товары, которые подорожали за год на 22,6%.

Причины называются традиционные и "сезонные". Во-первых, увеличение заработных плат и рост потребительского спроса. Этим, в частности, в НБУ объясняют ускорившийся рост цен в заведениях общепита, повышение тарифов в такси и у операторов мобильной связи.

Во-вторых – высокие инфляционные ожидания. Вероятно, из-за постоянных разговоров о том, что из-за предстоящих выплат по внешним кредитам экономическая ситуация в стране будет ухудшаться.

Третья причина, которую называет Нацбанк, предновогодний скачок доллара и дорогой импорт, завезенный в страну по завышенным ценам. Этим, в частности, объясняют подорожание одежды и обуви, которые на протяжении последних двух лет, согласно статистике, преимущественно дешевели. А также рост цен на фармацевтические и медицинские товары.

В Нацбанке также говорят, что инфляция могла быть и выше, если бы не жесткая монетарная политика НБУ. В частности, если бы НБУ не "содействовал укреплению гривни". В частности, благодаря этому импортные товары с более коротким сроком реализации не добавили лишних процентов к инфляции, считают в Нацбанке.

"По оценкам Национального банка, отклонения фактической инфляции в апреле от прогноза является незначительным и может быть нивелировано в следующие месяцы. К тому же монетарные условия на сегодня довольно жесткие, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции в соответствии с прогнозом НБУ и возвращение ее в целевой диапазон в середине 2019 года", – комментируют в НБУ.

В НБУ по-прежнему утверждают, что к концу 2018 года потребительская инфляция замедлится до 8,9%, к концу следующего года – до 5,8%, а в 2020-м составит всего лишь 5%.

Кстати, на днях Кабинет министров подал в Верховную Раду проект постановления "Об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы". В нем показатели не столь оптимистичны, как у Нацбанка, но тоже сулят украинцам улучшение экономической ситуации. В частности, в документе прогнозируется, что даже к концу 2021 года потребительская инфляция будет составлять 6,5%. Зато курс доллара не поднимется выше 30,5 грн – правда, это средний показатель за 2019-2021 годы.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, какими будут цены на фрукты и ягоды в этом году.

Кроме того, мы писали, о какой зарплате, по их словам, мечтают сами украинцы. А также рассказывал, можно ли сделать так, чтобы зарплаты граждан росли, а цены не увеличивались.