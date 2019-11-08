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НБУ провел стресс-тесты: сколько банков нуждаются в докапитализации

8 ноября, 15:20

Регулятор озвучил две цифры, исходя из базового и неблагоприятного сценариев

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) оценил потребность ряда финансовых учреждений в дополнительном капитале на сумму 35,2 млрд грн по базовому макроэкономическому сценарию и на 73,8 млрд грн – по неблагоприятному.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодной оценки устойчивости, которую проводил регулятор с мая 2019 года, информирует 8 ноября пресс-служба НБУ.

"Среди учреждений, проходивших стресс-тестирование, для ряда банков возникает потребность в капитале", – говорится в сообщении.

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Согласно базовому сценарию, речь идет об 11 банках, а при неблагоприятном – о еще семи финансовых учреждениях.

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Фото: facebook.com/utg.ua

"Банковский сектор является достаточно устойчивым в текущих макроэкономических условиях, однако ряд крупных банков должны усилить свою устойчивость на случай жесткого кризиса", – говорится в сообщении.

Новости "Сегодня" писали, что государственные банки по итогам проведенного стресс-тестирования могут обойтись без докапитализации. При этом в НБУ подчеркнули, что госбанкам необходимо активнее работать с проблемными активами.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос национализированного ПриватБанка важен для сотрудничества не только с Международным валютным фондом, но и с другими международными партнерами. Он также пообещал защищать интересы Украины. Подробнее – в нашем сюжете:

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НБУ банки стресс-тест устойчивость

Источник: Сегодня

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