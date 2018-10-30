НБУ укрепил гривню: свежий курс доллара

На среду, 31 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

30.10 31.10 Изменение 1 доллар США 28,2 грн 28,16 грн - 0,04 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 30 октября, курс доллара понизился на четыре копейки. Тем не менее, доллар остается выше психологической отметки в 28 гривен. Аналитики при этом ждут ослабления гривни.





Напомним, ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:





Кроме того, МВФ также спрогнозировал курс доллара в Украине – по расчетам Фонда, гривню ждет падение.

А стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.