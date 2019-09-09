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НБУ вводит новые валютные послабления для иностранных инвесторов

9 сентября, 18:57

С 10 сентября отменяется ежемесячный лимит на репатриацию средств от продажи ценных бумаг

/ Фото: Pixabay

Иностранные инвесторы со вторника, 10 сентября, смогут репатриировать средства от продажи ценных бумаг и корпоративных прав без лимитов. Об этом информирует пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в рамках валютной либерализации.

"Национальный банк отменил ежемесячный лимит в сумме 5 млн евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранными инвесторами", – говорится в сообщении.

НБУ также расширил перечень операций, которые разрешается осуществлять по счетам нерезидентов. В частности, на текущие счета физлиц-нерезидентов разрешили зачислять средства в гривнях, полученных в качестве дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и других доходов по объектам прав собственности в Украине, не связанные с их отчуждением, продажей, ликвидацией или уменьшением уставного капитала.

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Нацбанк уточнил, что действующий e-лимит в 2 млн евро в год для инвестиций юрлиц-резидентов за границу распространяется также на приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов и облигаций внешнего государственного займа Украины.

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Новости "Сегодня" писали, что в феврале 2019 года вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях", который начал активную фазу снятия ограничений НБУ. Сразу после этого Нацбанк расширил перечень валютных послаблений для бизнеса, населения и банков. 

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НБУ инвесторы репатриация

Источник: Сегодня

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