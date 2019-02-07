Валютные послабления вступили в силу: НБУ обнародовал список
Вместе с законом о валюте изменился перечень ограничений
Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень валютных послаблений для бизнеса, населения банков. Эти послабления вступили в действие сегодня, 7 февраля, вместе с законом "О валюте и валютные операциях".
Так, Национальный банк решил:
- позволить бизнесу репатриацию дивидендов в иностранной валюте за 2018. Такие операции будут осуществляться в пределах общего лимита на возвращение дивидендов, начисленных за периоды до 2018 года включительно, в пределах 7 млн евро в месяц;
- отменить для бизнеса требование предварительного резервирования средств в гривне для дальнейшей покупки валюты (режим Т + 1) с 7 февраля;
- снизить норму обязательной продажи валютной выручки бизнесом с 50% до 30% с 1 марта.
Кроме того, населению НБУ предоставил возможность проводить операции по онлайн-обмену иностранной валюты и банковских металлов на сумму до 150 тыс. грн не в операционный, а в календарный день. Это означает, что онлайн-покупка валюты через интернет-банкинг и мобильные приложения доступна в режиме 24/7.
Для банков упрощены отдельные требования по осуществлению валютного надзора. В частности, НБУ отменил требование по составлению письменного заключения как по каждой операции, так и по договору. Также сокращен перечень индикаторов сомнительных операций при осуществлении валютного надзора.
По оценкам Национального банка, послабления не будут осуществлять существенного давления на валютный рынок.
"Конечной целью Национального банка, по-прежнему остается постепенное снятие всех валютных ограничений и переход к режиму свободного движения капитала. Национальный банк будет отменять все ограничения на валютном рынке в соответствии с темпами улучшения макроэкономических условий в Украине, а также принятия ряда законов", - отметили в НБУ.
В то же время, для противодействия оттоку капитала Нацбанк запретил бизнесу и населению переводить средства для предоставления кредитов, осуществления инвестиций или размещения на банковских счетах в государство-агрессор, оффшорные зоны и страны, которые не выполняют или ненадлежащее выполняют рекомендации FATF. Также Национальный банк временно сохранил ограничения по покупке банками облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) Украины.
Подробнее о новых валютных правилах в Украине читайте на сайте "Сегодня" в материале "Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев". Также узнавайте о новшествах из видео:
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