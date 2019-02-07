Валютные послабления вступили в силу: НБУ обнародовал список

Вместе с законом о валюте изменился перечень ограничений

Фото: Flickr

Валютные послабления вступили в силу: НБУ обнародовал список //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/88a/40a/5c488a40a1373.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/88a/40a/5c488a40a1373.jpg 2019-02-07T13:18:10+02:00 Финансы Вместе с законом о валюте изменился перечень ограничений

Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень валютных послаблений для бизнеса, населения банков. Эти послабления вступили в действие сегодня, 7 февраля, вместе с законом "О валюте и валютные операциях".

Так, Национальный банк решил:

позволить бизнесу репатриацию дивидендов в иностранной валюте за 2018. Такие операции будут осуществляться в пределах общего лимита на возвращение дивидендов, начисленных за периоды до 2018 года включительно, в пределах 7 млн ​​евро в месяц;

отменить для бизнеса требование предварительного резервирования средств в гривне для дальнейшей покупки валюты (режим Т + 1) с 7 февраля;

снизить норму обязательной продажи валютной выручки бизнесом с 50% до 30% с 1 марта.

Кроме того, населению НБУ предоставил возможность проводить операции по онлайн-обмену иностранной валюты и банковских металлов на сумму до 150 тыс. грн не в операционный, а в календарный день. Это означает, что онлайн-покупка валюты через интернет-банкинг и мобильные приложения доступна в режиме 24/7.

Для банков упрощены отдельные требования по осуществлению валютного надзора. В частности, НБУ отменил требование по составлению письменного заключения как по каждой операции, так и по договору. Также сокращен перечень индикаторов сомнительных операций при осуществлении валютного надзора.

По оценкам Национального банка, послабления не будут осуществлять существенного давления на валютный рынок.

"Конечной целью Национального банка, по-прежнему остается постепенное снятие всех валютных ограничений и переход к режиму свободного движения капитала. Национальный банк будет отменять все ограничения на валютном рынке в соответствии с темпами улучшения макроэкономических условий в Украине, а также принятия ряда законов", - отметили в НБУ.

В то же время, для противодействия оттоку капитала Нацбанк запретил бизнесу и населению переводить средства для предоставления кредитов, осуществления инвестиций или размещения на банковских счетах в государство-агрессор, оффшорные зоны и страны, которые не выполняют или ненадлежащее выполняют рекомендации FATF. Также Национальный банк временно сохранил ограничения по покупке банками облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) Украины.

Подробнее о новых валютных правилах в Украине читайте на сайте "Сегодня" в материале "Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев". Также узнавайте о новшествах из видео:

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