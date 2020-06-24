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Нет спроса: эксперт объяснил, что происходит с курсом доллара в Украине

24 июня, 11:15

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Валютный рынок остается вялым, констатирует специалист

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ 24 июня на межбанковском валютном рынке Украины укрепился до уровня 26,65 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Рынок остается вялым без активного спроса со стороны покупателей. Предложение валюты на рынке вызвано закрытием квартала и накоплением ликвидности для оплаты налоговых выплат. Участники рынка переваривают вчерашнее итоги размещения ОВГЗ, по которым Минфину удалось снизить доходность годовых облигаций ниже 10%. При этом удалось привлечь 6,2 млн гривен. Очевидно, что ликвидность перетекает из банков в Минфин: банки получают рефинансирование под 6% и после этого размещают средства в ОВГЗ под 7,25-7,75%", – объяснил аналитик.

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Шевчишин считает, что пока что украинцам не следует ждать серьезных изменений на валютном рынке.

"Вероятно, в ближайшее время гривня останется в текущем диапазоне – 26,5-26,75 гривни за доллар. НБУ будет активнее выкупать излишнюю ликвидность при подходе курса к уровню 26,5 гривни за доллар", – спрогнозировал эксперт.

Напомним, ранее рыночные аналитики предупреждали, что гривня оказалась под давлением. Также новости "Сегодня" рассказывали, куда в нынешней ситуации можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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