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Гривня под давлением: эксперт спрогнозировал курс доллара в Украине

12 июня, 14:06

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Аналитик назвал основные риски для украинской валюты

Доллар после снижения в официальных курсах НБУ 12 июня немного упал в цене на межбанковском валютном рынке Украины и находится на уровне 26,71 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, такая динамика наблюдается после того НБУ снизил учетную ставку до рекордно минимальных 6%.

"Поступающая на рынок гривневая ликвидность, продолжающийся выход нерезидентов из украинских ОВГЗ, а также рост доходности украинских еврооблигаций давит на курс", – отметил Шевчишин.

Он также напомнил, что Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил экономический прогноз для Украины на 2020-2021 годы, а мировые фондовые и сырьевые рынки обрушились на более чем 5% на фоне опасений новой волны пандемии и введения карантина.

"Развивающиеся страны на фоне таких опасений становятся непривлекательными для инвесторов, что отражается на падении стоимости активов и валют этих стран. Украина – не исключение. Нерезиденты продолжают выходить из ОВГЗ. Вероятно, на фоне таких неблагоприятных ожиданий гривня может ослабнуть и перейти в диапазон 26,6-26,9 грн/долл.", – спрогнозировал аналитик.

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Напомним, ранее МВФ одобрил новую программу сотрудничества с Украиной на 18 месяцев. Общая сумма кредитования составляет около 5 млрд долларов и будет выплачена четырьмя траншами. Подробнее о программе рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль эксклюзивно в студии "Украина 24":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар гривня ОВГЗ курс доллара МВФ Андрей Шевчишин прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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