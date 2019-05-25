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Новая афера с мобильными "симками": у киевлянки украли почти 300 тысяч гривен

25 мая, 17:34

"Сегодня" узнали подробности и выяснили, как обезопасить свои банковские счета


Мошенники сняли 285 тысяч гривен с двух банковских счетов киевлянки Анны Карачинцевой, пока она находилась за границей. Злоумышленники получил доступ к ним, заблокировав ее SIM-карту.

"Сегодня" узнали подробности ситуации и выяснили, как обезопасить свои счета.

"Все мои деньги были выведены с 3.00 до 4.00 ночи по киевскому времени. Это больше 200 тысяч гривен. Я получаю только ответ – все, уже ничего сделать нельзя. Деньги ушли", – рассказала пострадавшая.

На пост женщины откликнулись и другие жертвы интернет-мошенников. У Алины Нужненко по схожей схеме похитили номер. С банковской карты деньги не сняли, но оформили онлайн-кредит.

"Там сумма относительно небольшая. Там порядка 15 тысяч, но там проценты", – рассказала она.

Женщина подозревает, что мошенники через SIM-карту взломали электронную почту, где хранились документы и затем оформили кредит.

Пострадавшие обратились в полицию. Правоохранители начали уголовное производство по статье "мошенничество".

"Следователи направили поручение в департамент киберпреступности для установления всех фактов того, как именно было содеяно это мошенничество, а также в банковское учреждение. Банк не имеет права на период досудебного расследования начислять проценты и требовать уплаты кредита", – сообщил представитель Дарницкого управления полиции в Киеве Евгений Ласкин.

По словам специалистов, если в телефоне пропадает сигнал, вполне вероятно, что именно в этот момент SIM-карту взломали. Пользователю необходимо срочно обратиться к мобильному оператору, а затем – в банк.

Как гарантированно обезопасить свою "симку", рассказал начальник управления финансово-экономической безопасности банка ПУМБ Тарас Базир.

"Если у вас не контрактный номер – перевести на контракт с запретом изменения SIMкарты или какихлибо действий по вашему телефону от других – третьих – лиц. Это, по крайней мере, будет гарантией того, что ваш финансовый телефон не заменят без вас", – отметил он.

Специалисты также подчеркивают, что система безопасности банков с надежной репутацией сразу заблокирует мошеннические операции.

Ранее сообщалось, что аферисты массово крадут деньги с зарплатных карточек. Ради этого они используют секретные психологические приемы, а также находят "дыры" в системе безопасности банков и мобильных операторов.

Кроме того, в Киеве поймали аферистов, которые выманили у людей четыре миллиона гривен.

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Тег Киев, кража, афера, мошенничество, банки, мобильные

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