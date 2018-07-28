Облигации на областном уровне хочет выпускать Минфин

Ценные бумаги, привязанные к конкретным доходам погут пофвться в Украине после принятия закона о концессии

Министерство финансов Украины намерено инициировать изменения в Бюджетный кодекс, чтобы позволить выпуск ценных бумаг на областном уровне. Об этом рассказала и.о. главы министерства Оксана Маркарова.

"Планируем внести некоторые изменения в (Бюджетный – Ред.) кодекс и нормативные документы, чтобы разрешить не только городам, но и на областном уровне выпускать местные ценные бумаги, а также расширить линейку тех долговых инструментов, которые станут возможными после принятия закона о концессии", – сообщила глава Минфина.

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Маркарова, в частности, отметила, что в настоящее время в Украине отсутствует такой инструмент, как облигации, обеспеченные конкретными доходами.

"У нас нет многих инструментов, которые используют другие страны – revenue backed bonds, – те, которые привязаны к конкретным доходам. Это не государственный, а региональный или муниципальный уровень. Например, бонды под строительство концессионной платной дороги, которые будут погашаться за счет поступлений этой уплаты", – объяснила Маркарова.

Напомним, ранее в Минэкономразвития сообщали, что готовят первые пилотные проекты передачи морских портов в концессию.

Что такое концессия?

Концессия является одной из форм государственно-частного партнерства. Суть концессии состоит в том, что государство, признавая свою неготовность самостоятельно справиться с конкретной задачей, временно продает частному партнеру свое право на владение и пользование определенным имуществом.

Для государства концессия выгодна тем, что она:

привлекает частные деньги, сохраняя собственность над объектом;

может повысить эффективность управления объектом, передав его частному лицу, за счет этого усилить конкуренцию в отрасли и качество предоставляемых услуг.

Концессионер получает:

доступ к ранее недоступным для него привлекательным и стратегически важным экономическим объектам;

распределение рисков;

государственные гарантии возврата вложенных средств (как минимум, существенной их части).

Концессии эффективно применяется в международной практике более ста лет. По данным Всемирного банка, в развивающихся странах на долю концессий сейчас приходится до 70% контрактов, которые государство заключает в сфере транспортной инфраструктуры (железные и автомобильные дороги, морские и аэропорты). На сегодняшний день концессионные договоры заключаются в четырех десятках стран, включая Францию, Германию, США, Великобританию, Италию.