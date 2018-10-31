Ощадбанк сократил чистую прибыль в шесть раз с начала года

Государственный Ощадбанк по итогам деятельности в январе-сентябре 2018 года получил 74,01 млн грн чистой прибыли, что в шесть раз меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщается в финансовом отчете на сайте финучреждения.

Согласно документу, чистый процентных доход финучреждения снизился на 10,34%, до 3,664 млрд грн, тогда как чистый комиссионный доход возрос на 26,93%, до 2,517 млрд грн.

Несмотря на расформирование резервов под ожидаемые кредитные убытки на 2,364 млрд грн, существенное влияние на итоговый финпоказатель оказал убыток от операций с финансовыми инструментами, которые отражаются по справедливой стоимости – в сумме 2,221 млрд грн.

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Кроме того, банк получил 453,359 млн грн убытка от модификации финансовых инструментов по амортизируемой себестоимости и сформировал резервы на 241,614 млн грн под ожидаемые убытки от обесценивания по другим операциям. Операционные расходы Ощадбанка в отчетном периоде возросли на 20,82%, до 6,036 млрд грн.

В активах сократился кредитный портфель – на 15,78%, до 62,746 млрд грн и выбыли производные финансовые инструменты на 21,767 млрд грн.

В пассивах возросла сумма непокрытого убытка до 37,436 млрд грн с 21,02 млрд грн. Депозитный портфель возрос на 2,98% – до 154,62 млрд грн.

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Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов Ощадбанк занимал второе место (208,77 млрд грн) среди 83 действовавших в стране банков.

Напомним, Ощадбанк и Укрэксимбанк выставили на продажу на площадке OpenMarket госпредприятия СЕТАМ права требования по кредитному договору с ипотекой, обеспечением по которым выступает ТРЦ Gulliver в Киеве за 18 млрд 176,9 млн грн. ТРЦ Gulliver стал самым дорогим лотом в OpenMarket за историю площадки.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен войти в капитал государственного Ощадбанка (100% акций принадлежит государству).

Отметим, принятый Верховной Радой закон о совершенствовании корпоративного управления в государственных банках ускорит сотрудничество Европейского банка реконструкции и развития с "Ощадбанком", заявил в начале июля управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

"Так же – Ощадбанк и ЕБРР. Этот процесс сдерживается только одним – исключением банка из списка компаний, запрещенных к приватизации. Надеюсь, что с этим точечным изменением Верховная Рада нас поддержит. После этого будем двигаться достаточно активно. На встрече в понедельник с президентом ЕБРР сэром Сумой Чакрабарти в Лондоне он еще раз подтвердил заинтересованность банка быстро принять участие. Если в сентябре парламент разрешит ЕБРР вхождение в миноритарную долю Ощадбанка, то, возможно, до конца года мы успеем и с этим", – рассказала ранее и.о. министра финансов Оксана Маркарова.