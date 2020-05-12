Карантин заморозил валютный рынок: когда изменится курс доллара в Украине

Еще перед длинными выходными колебания курса доллара в Украине прекратились. А с началом новой, укороченной рабочей недели, стало ясно, что доллар в Украине замер. На фоне этого эксперты прогнозируют еще неделю стабильности курса.

"И финансовые аналитики, и предприниматели ожидали большего ослабления карантина, прежде всего – изменений в работе пассажирского транспорта, но этого не произошло. Нет транспорта – нет клиентов, покупателей. А товаров и так достаточно, в том числе критического импорта, такого, как топливо. Поэтому на этой неполной рабочей неделе стабильность на межбанковском рынке вряд ли будет нарушена. А значит и наличный курс останется около 27 грн/доллар в продаже и на 25-30 копеек дешевле в покупке. Гривня могла бы укрепиться и больше, но регулятор будет выкупать ее излишки на межбанке, сдерживая и дальше ревальвацию", – прогнозирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также констатировал, что никакой отмены карантина по факту не произошло, поэтому говорить об оживлении деловой активности, которая должна вызвать спрос на валюту и, возможно, повысить курс доллара, пока рано.

"Какие-то значительные изменения курса возможны только после более полной отмены карантина, которую правительство намерено начать с 22 мая, поэтому я не жду изменений курса на наступающей неделе", – заключил Олег Пендзин.

А вот руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин ожидает небольших изменений уже сейчас, после праздников.

"Их не может не быть, так как значительная часть бизнеса получила с 11 мая возможность работать, – уверен Андрей Шевчишин. – Праздники закончились, и самые активные бизнес-структуры сразу начнут возобновлять деятельность. Насколько эти изменения будут быстрыми, пока сказать трудно. Но на рынке наличной валюты они еще не скажутся в течение 3-4 дней, поэтому курс останется стабильным и достаточно низким, примерно на нынешнем уровне".

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Подробнее о том, что происходит на валютном рынке Украины, читайте в материале: Куда пойдет курс доллара после ослабления карантина

Стоит отметить, что также эксперты упомянули, что доллар может подорожать, если в этом году все же откроется туристический сезон. Тогда можно ожидать значительного спроса на валюту и даже ее дефицита. Как сейчас обстоят дела с турпоездками и чего ожидать дальше, смотрите в сюжете "Сегодня":

турист

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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