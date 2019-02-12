Осторожно, мошенники: Нацкомиссия предупредила украинцев об опасных инвестициях

В НКЦБФР объяснили, куда не нужно вкладывать сбережения

Фото: Pixabay

Осторожно, мошенники: Нацкомиссия предупредила украинцев об опасных инвестициях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2dd/243/5c62dd243355c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2dd/243/5c62dd243355c.jpg 2019-02-12T16:52:00+02:00 Финансы В НКЦБФР объяснили, куда не нужно вкладывать сбережения

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупредила украинцев о рисках потери средств, инвестированных в бинарные опционы, forex-трейдинг, криптобиржи, микрокредитование, активы в управление и другие подобные проекты. Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

"Сотни миллионов гривен украинских граждан ежегодно привлекают инициаторы рискованных финансовых проектов. Полная или частичная потеря этих денег вкладчиками является логическим результатом безрассудного поведения инвесторов, существования "серых зон", которые не регулирует национальное законодательство, и отсутствия полноценных финансовых инструментов", – говорится в сообщении регулятора.

Комиссия считает, что большинство проектов, которые сейчас активно рекламируются, построены по принципу финансовых пирамид. То есть доходы первых инвесторов обеспечиваются взносами новых участников.

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"Подавляющее количество фирм, предоставляющих услуги по торговле на финансовых рынках, имеют регистрацию в зонах со льготным налогообложением. Контактные юридические лица и бенефициары являются резидентами таких стран как Сейшельские острова, ОАЭ, Британские Виргинские острова, Кипр, Сент-Винсент и Гренадины, республика Вануату. Международная регистрация брокеров служит условной "легализацией" их услуг в Украине. Часто, в качестве дополнительных признаков "добропорядочности", может выступать сертификат российского регулятора и членство в добровольных международных обществах по контролю за взаимоотношениями трейдеров и брокеров", - предупреждает Нацкомиссия.

Главным риском, по данным регулятора, является то, что в большинстве случаев проект не осуществляет никакой реальной инвестиционной деятельности. Следовательно, инвестор не приобретает права собственности на какие активы, кроме "сертификатов" или "валюты" самого проекта.

При этом, по данным НКЦБФР, с популяризацией криптоактивов активизировались и мошеннические проекты, которые привлекают средства инвесторов как в индивидуальные блокчейн-проекты, так и предлагают управление активами, обещая стабильную прибыль в сотни процентов годовых.

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