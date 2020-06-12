Отключение России от SWIFT: в США предложили новые санкции

В Конгрессе заговорили о "самом жестком из когда-либо предложенных пакетов санкций против России"

Система международных валютных переводов SWIFT, от которой уже в течение нескольких лет требуют отключить Россию, может и сама попасть под санкции США. В американском Конгрессе предложили ввести ограничения в отношении SWIFT, пока она не исключит Россию из списка обслуживаемых стран.

Инициатором стала консервативная группа республиканцев в палате представителей – "Комитет республиканских исследований" (RSC). В отчете эта группа представила новую стратегию отношений с РФ. В докладе готовится об усилиях режима Владимира Путина, направленных на ограничение американских интересов по всему миру. На основании этого авторы доклада рекомендуют Конгрессу разработать "самый жесткий из когда-либо предложенных пакет санкций против России".

В частности, RSC предлагает отключить Россию от мировой финансовой системы SWIFT. Как отметил исследователь Кайл Ортеон, США предлагается ввести санкции в отношении самой SWIFT, пока та не исключит Россию из числа ее пользователей.

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"США не контролируют SWIFT, но могут использовать свое влияние, чтобы исключить Россию из SWIFT путем принятия законодательства, которое наложит санкции на SWIFT, если система сама не исключит Россию", – говорится в документе.

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В RSC напомнили, что исключить Россию из системы еще в 2014 году предложил тогдашний глава правительства Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Через шесть лет после того, как было сделано это предложение, Россия продолжает незаконную аннексию и ведет себя даже более агрессивно в мире. Законодательство, которое бы наложило санкции, по сути отрезало бы российский бизнес от мировой финансовой системы, поскольку большинство международных платежей проходят через SWIFT. Это усложнило бы обработку российскими компаниями долларовых платежей за нефть", – говорится в документе.

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Напомним, ранее бывший политзаключенный Кремля, украинский кинорежиссер Олег Сенцов также говорил, что самым эффективным шагом со стороны США было бы отключение РФ от SWIFT.

Эксперты в финансовой сфере также считают, что в случае отключения России от международной банковской сети SWIFT экономику этой страны ждет коллапс, и РФ не сможет проводить внешнеэкономические финансовые операции.

SWIFT – это сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций. За день через сеть SWIFT проходят платежные поручения более чем на 6 трлн долларов, в ней принимают участие более 10 тыс. финансовых организаций в 210 странах. По уставу SWIFT в каждой стране сообщества создаются группа членов и группа пользователей. В РФ их объединяет ассоциация "РосСВИФТ". При этом еще в 2015 году Россия заявляла о намерении создать альтернативную банковскую систему.

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