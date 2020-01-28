Сенцов назвал самый эффективный способ, как остановить российскую агрессию

У США есть эффективный финансовый рычаг для давления на Россию

Олег Сенцов. Фото ОПЕНГРАФ.

Самым эффективным шагом со стороны Соединенных Штатов для давления на Россию, чтобы заставить ее остановить агрессию против Украины и освободить всех украинских пленных, станет отключение РФ от системы межбанковских каналов связи SWIFT. Такое мнение во время визита в Вашингтон высказал бывший политзаключенный Кремля, украинский кинорежиссер Олег Сенцов, передает "Укринформ".

На вопрос о том, как США могут повлиять на РФ, Сенцов сказал: "У меня очень короткий ответ на это – отключить SWIFT... Это реальный шаг, чем очень длинные разговоры".

Бывший политзаключенный также отметил, что во время встреч в США и других странах всегда сосредотачивается на необходимости сохранения международного давления на РФ.

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"Мои месседжи здесь, как и всегда – остановить российскую агрессию против Украины и освободить наших пленных", - подчеркнул он.

Ранее Сенцов назвал главную проблему Украины.

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Напомним, SWIFT – это сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций. За день через сеть SWIFT проходят платежные поручения более чем на 6 трлн долларов, в ней принимают участие более 10 тыс. финансовых организаций в 210 странах. По уставу SWIFT в каждой стране сообщества создаются группа членов и группа пользователей. В РФ их объединяет ассоциация "РосСВИФТ". При этом еще в 2015 году Россия заявляла о намерении создать альтернативную банковскую систему.

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