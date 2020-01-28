Сенцов назвал самый эффективный способ, как остановить российскую агрессию

Самым эффективным шагом со стороны Соединенных Штатов для давления на Россию, чтобы заставить ее остановить агрессию против Украины и освободить всех украинских пленных, станет отключение РФ от системы межбанковских каналов связи SWIFT. Такое мнение во время визита в Вашингтон высказал бывший политзаключенный Кремля, украинский кинорежиссер Олег Сенцов, передает "Укринформ".
На вопрос о том, как США могут повлиять на РФ, Сенцов сказал: "У меня очень короткий ответ на это – отключить SWIFT... Это реальный шаг, чем очень длинные разговоры".
Бывший политзаключенный также отметил, что во время встреч в США и других странах всегда сосредотачивается на необходимости сохранения международного давления на РФ.
"Мои месседжи здесь, как и всегда – остановить российскую агрессию против Украины и освободить наших пленных", - подчеркнул он.
Ранее Сенцов назвал главную проблему Украины.
Напомним, SWIFT – это сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций. За день через сеть SWIFT проходят платежные поручения более чем на 6 трлн долларов, в ней принимают участие более 10 тыс. финансовых организаций в 210 странах. По уставу SWIFT в каждой стране сообщества создаются группа членов и группа пользователей. В РФ их объединяет ассоциация "РосСВИФТ". При этом еще в 2015 году Россия заявляла о намерении создать альтернативную банковскую систему.
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