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Перед выходными доллар в Украине остановил взлет

20 марта, 16:07

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость иностранной валюты на 23 марта

На понедельник, 23 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

20.0323.03Изменение
1 доллар США27,80 грн27,74 грн- 0,06

Таким образом, по сравнению со значениями 20 марта, курс доллара снизился на шесть копеек после роста на 53 копейки в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 16 по 23 марта – национальная валюта ослабла по отношению к американской уже на 1,65 гривни.

Курс евро на 23 марта снизился с 30,09 до 29,64 гривни. Таким образом, евро продержался выше психологической отметки в 30 гривен только один день. Этот рубеж курс евровалюты в Украине не преодолевал с 9 июня 2019 года.

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В тренде
Перед выходными доллар в Украине остановил взлет

Напомним, ранее Нацбанк начал сотрудничество с иностранными финансовыми учреждениями по поставкам наличной валюты и обменивает для банков наличные доллары и евро на безналичную валюту.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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