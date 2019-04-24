Переход на новые номера банковских счетов: НБУ составил памятку для клиентов

Памятку опубликовал Национальный банк Украины

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) подготовил памятку для клиентов банков в связи с введением в стране международного номера банковского счета (IBAN), написала пресс-служба регулятора в Facebook.

В сообщении сказано, что IBAN вводится с 5 августа 2019 года и будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов.

"С 1 ноября 2019 года применение IBAN будет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе трансграничных переводов. То есть все переводы с 1 ноября будут осуществляться только с использованием IBAN", – отметили в НБУ.

Памятка НБУ для клиентов банков для перехода на стандарт счетов IBAN. Источник: НБУ / Facebook

Согласно документу, клиенты банков с 5 августа до 31 октября будут получать от банка информацию об изменении счета по стандарту IBAN. В документах на перевод денежных средств они смогут заполнять только реквизит "Счет" по стандарту IBAN или реквизиты "Код банка" и "Счет" (до изменения по стандарту IBAN).

С 1 ноября клиенты в реквизитах документов "Счет" должны указывать номер счета плательщика/получателя только по стандарту IBAN.

В свою очередь банки с 5 августа будут открывать все новые счета по стандарту IBAN, формировать выписки по действующему счету клиента с даты его открытия ("история счета") и выполнять арест / принудительное списание средств вне зависимости от номера счета.

Кроме того, с 5 августа до 31 октября они будут выполнять перевод/зачисление средств на счет по любым вариациям реквизитов, которые выбрал клиент-плательщик, сообщать контролирующие органы об изменении действующих счетов клиентов-объектов хозяйствования по стандарту IBAN; подавать (без заявлений клиентов) в Пенсионный фонд /органы социальной защиты перечень новых счетов.

IBAN (International Bank Account Number) – международный номер банковского счета. Изначально его введение предназначалось для стандартизации межбанковских расчетов на территории Евросоюза. Сейчас он применяется и в других государствах мира.

В июле 2018 года в НБУ анонсировали, что переход на IBAN начнется с 2019 года. Для Украины IBAN будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов, в которых будет указан: код страны, контрольный разряд, код банка и номер счета.

В январе 2019 года председатель НБУ Яков Смолий в интервью сайту "Сегодня" заявил, что действующие счета будут расширены дополнительной информацией. Подробнее читайте в материале: Почему глава НБУ не носит банковские карточки и как узнать свой новый номер счета: интервью с Яковом Смолием.

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