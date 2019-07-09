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Почему PayPal не работает в Украине: глава НБУ поделился подозрениями

9 июля, 13:47

Смолий уверен, что проблема может крыться в польском офисе платежной системы

Фото: Getty Images

Процесс выхода PayPal на рынок Украины намеренно затягивается руководством регионального офиса в Польше. Такое заявление сделал председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, передает "Укринформ".

"Мы два года назад вели активные переговоры по привлечению PayPal в Украину. Возможно, я ошибаюсь, но скажу откровенно личное мнение: ближайший к Украине офис PayPal находится в Польше и его возглавляет гражданин нашей соседней северной державы. Он, может, и сдерживает возможность использования этого инструмента, чтобы наши IT-специалисты, которые работают на иностранные компании, не могли через PayPal получить деньги в Украине", - сказал Смолий.

Одновременно глава НБУ подчеркнул, что определенный функционал PayPal все же доступен в Украине.

"Одним из направлений работы этой платежной системы является прием средств, и украинцы сегодня могут пополнить свои кошельки и за их счет рассчитываться там, где принимается эта платежная единица", - отметил глава Нацбанка.

Напомним, в 2018 году в PayPal рассказали о своих планах по поводу Украины. В компании признали, что. кроме запуска своей "дочки" Xoom, работу на нашем рынке пока не планируют.

Как известно, PayPal – это детище Илона Маска, международная электронная платежная система, основанная в 1998 году. На сегодняшний день PayPal – самый распространенный в мире способ расчетов в интернете. Сейчас PayPal используют более 230 млн человек в двух сотнях стран мира.

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Также PayPal выступает посредником между продавцом и покупателем. PayPal славится своей системой безопасности проведения платежей и стремлением минимизировать финансовые риски людей, продающих свои товары и услуги. Вывести из системы наличные деньги тоже довольно просто -  нужно привязать свой банковский счет к счету PayPal через личный кабинет, а потом снимать наличку как обычно.

К слову, Нацбанк еще в 2015 году предпринял ряд шагов для того, чтобы упростить заход в Украину международным платежным системам – таким, как PayPal и GoogleWallet.

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Тег НБУ, PayPal, глава НБУ, Яков Смолий

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