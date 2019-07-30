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Почему в Украине обвалился доллар: эксперты назвали причину и нашли негатив https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8 2019-07-30T09:14:27+03:00 Финансы Резкое укрепление гривни, кроме выгоды, несет и риски

Главной причиной резкого падения курса доллара в Украине финаналитики называли не экономику, а политику. Как разъяснил новостям "Сегодня" руководитель отдела аналитики Forex Сlub Андрей Шевчишин, на проведение выборов всем участникам нужны были деньги, причем в гривнях.

В Украину поэтому завезли много валюты, отметил эксперт. Из-за повышенного предложения курс доллара начал падать, что дополнительно наложилось на сезонное укрепление гривни, которое происходит летом из-за снижения спроса со стороны бизнеса.

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Впрочем, во внезапном укреплении нацвалюты специалисты видят не только плюсы, но и минусы. По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, крепкая гривня привела к снижению поступлений в госбюджет, номинированных в нацвалюте (в частности, акциза на топливо).

"Чтобы не допустить задержек с выплатой зарплат бюджетникам и пенсий, повысить соцстандарты, государство за полгода выполнило годовой план по выпуску облигаций госзайма (это десятки миллиардов гривен), причем под очень высокий процент — 17% годовых. Что привлекло международных финансовых спекулянтов, которые сейчас уже покупают ОВГЗ не на рынке, а выкупают их у украинских коммерческих банков, надеясь на скорый крупный заработок", – объяснил Пендзин.

О том, чего ждать от валютного рынка, читайте подробнее на сайте "Сегодня" в материале "Что случилось с курсом доллара и куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам".

А о других причинах укрепления гривни узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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