Почему в Украине обвалился доллар: эксперты назвали причину и нашли негатив

Главной причиной резкого падения курса доллара в Украине финаналитики называли не экономику, а политику. Как разъяснил новостям "Сегодня" руководитель отдела аналитики Forex Сlub Андрей Шевчишин, на проведение выборов всем участникам нужны были деньги, причем в гривнях.
В Украину поэтому завезли много валюты, отметил эксперт. Из-за повышенного предложения курс доллара начал падать, что дополнительно наложилось на сезонное укрепление гривни, которое происходит летом из-за снижения спроса со стороны бизнеса.
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Впрочем, во внезапном укреплении нацвалюты специалисты видят не только плюсы, но и минусы. По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, крепкая гривня привела к снижению поступлений в госбюджет, номинированных в нацвалюте (в частности, акциза на топливо).
"Чтобы не допустить задержек с выплатой зарплат бюджетникам и пенсий, повысить соцстандарты, государство за полгода выполнило годовой план по выпуску облигаций госзайма (это десятки миллиардов гривен), причем под очень высокий процент — 17% годовых. Что привлекло международных финансовых спекулянтов, которые сейчас уже покупают ОВГЗ не на рынке, а выкупают их у украинских коммерческих банков, надеясь на скорый крупный заработок", – объяснил Пендзин.
О том, чего ждать от валютного рынка, читайте подробнее на сайте "Сегодня" в материале "Что случилось с курсом доллара и куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам".
А о других причинах укрепления гривни узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":
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