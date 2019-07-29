НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 30 июля; за неделю гривня укрепилась на 39 копеек

/ Фото: пресс-центр НБУ

Рекорд за три с половиной года: в Украине обвалился курс доллара https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0,%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8,%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D0%B1%D1%83,%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82,%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80,%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0,%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8,%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D0%B1%D1%83,%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82,%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80,%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8 2019-07-29T16:26:00+03:00 Финансы НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 30 июля; за неделю гривня укрепилась на 39 копеек

На вторник, 30 июля, после резкого падения курса доллара на межбанке Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:

29.07 30.07 Изменение 1 доллар США 25,44 грн 25,25 грн - 0,19

Таким образом, по сравнению со значениями 29 июля курс доллара упал еще на 19 копеек после снижения на пять копеек днем ранее. Так низко курс доллара не опускался с января 2016 года, то есть курс побил антирекорд за 3,5 года.

За неделю с 23 по 30 июля доллар упал в цене на 39 копеек. К слову, ранее аналитики рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара через неделю.

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Кроме того, новости "Сегодня" выяснили, почему укрепилась гривня и как долго украинцы будут радоваться дешевому доллару. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

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За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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