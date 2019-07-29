Рекорд за три с половиной года: в Украине обвалился курс доллара

На вторник, 30 июля, после резкого падения курса доллара на межбанке Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:
|29.07
|30.07
|Изменение
|1 доллар США
|25,44 грн
|25,25 грн
|- 0,19
Таким образом, по сравнению со значениями 29 июля курс доллара упал еще на 19 копеек после снижения на пять копеек днем ранее. Так низко курс доллара не опускался с января 2016 года, то есть курс побил антирекорд за 3,5 года.
За неделю с 23 по 30 июля доллар упал в цене на 39 копеек. К слову, ранее аналитики рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара через неделю.
Кроме того, новости "Сегодня" выяснили, почему укрепилась гривня и как долго украинцы будут радоваться дешевому доллару. Узнавайте об этом из нашего сюжета:
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- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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