"Подключились спекулянты": эксперт предупредил украинцев о росте курса доллара

Гривня продолжит терять позиции, считает аналитик

Фото: Getty Images

"Подключились спекулянты": эксперт предупредил украинцев о росте курса доллара //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/65b/127/5c865b1277020.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/65b/127/5c865b1277020.jpg 2019-03-18T14:59:21+02:00 Финансы Гривня продолжит терять позиции, считает аналитик

Прошедшая неделя ознаменовалась резким падением курса гривни. Курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка – на 2,4-3%. Такие данные "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Устойчивый рост курса доллара наблюдается с прошлого вторника. На этом фоне экспортеры придерживают продажу валюты, что приводит к усилению восходящего тренда. Очевидно, что к игре на повышение курса валюты подключились спекулянты, что дополнительно раскручивает тенденцию", – пояснил Иосуб.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара вырос с 26,39 грн до 27,01 грн (+2,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, за это же время выросли с 26,34/26,36 до 27,11/27,15 (+2,9%/+3%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 26,30/26,57 до 26,95/27,24 (+2,5%).

"На начавшейся неделе мы ожидаем дальнейшего роста доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн", – спрогнозировал аналитик.

Напомним, ранее эксперты также объяснили "Сегодня", почему в Украине снова дорожает доллар и что ждет гривню после выборов.

Кроме того, в начале года аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019-го:

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