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Пользователи сообщили о сбое в работе системы Visa

21 января, 04:54

Больше всего на сбои в работе системы жалуются в США и Европе

/ Фото: Pexels

Проблемы в работе платежной системы Visa наблюдаются в некоторых странах. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе системы жалуются в США и Европе, в особенности в Германии, Великобритании, Австрии и Болгарии.

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По данным сервиса, пользователи испытывают проблемы с проведением платежа (83% сообщивших о неполадках), у 8% возникают трудности при работе с банкоматом, еще у 8% не работает сайт.

В тренде
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Напомним, что ранее MasterCard, Visa и eBay отказались от криптовалюты Facebook. Социальная сеть лишилась крупных партнеров по проекту виртуальной валюты.

Также мы сообщали о том, что Венесуэла не захотела отказываться от Visa и Mastercard. В Центробанке страны опровергли информацию о приостановке работы платежных систем. ЦБ указывает, что власти Венесуэлы планируют "разработать альтернативный механизм осуществления операций по кредитным и дебетовым картам", основанный на биометрических данных пользователей банковских услуг.

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Visa проблема сбой кредитная карта

Источник: ТАСС

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