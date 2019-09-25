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"Порог сопротивления": эксперт назвал курс, после которого начнет расти доллар

25 сентября, 09:20

Девальвация гривни не будет резкой, заверил специалист

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Официальный курс доллара в Украине опустился до минимума за три года и восемь месяцев. Экономист Алексей Кущ уверяет: небольшое падение курса доллара в Украине еще возможно, но само явление – временное. А потому вскоре страну может ждать девальвация гривни.

"Порог сопротивления – это как раз точка 24 грн/долл. И от этого порога начнется, скажем так, осенне-зимняя девальвация. Она не будет глубокой, не будет резкой. 24-28 грн/долл. – это тот коридор, в котором гривня может двигаться под воздействием тем или иных факторов", – рассказал Кущ новостям "Сегодня".

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Напомним, в госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в проекте бюджета-2020 – уже 28,2 грн/долл. Это не означает, что курс будет именно таким, но аналитики уверяют, что по факту стоимость доллара окажется близкой к заложенной в бюджете.

Впрочем, ранее и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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