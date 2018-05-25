Порошенко оценил эффект закрытия "больных" банков в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) провел "тяжелую", но необходимую реформу банковского сектора, закрыв 98 банков. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Хочу поблагодарить команду Национального банка ... Потому что нужно иметь смелость, профессиональность и решительность для того, чтобы закрыть 98 "больных" банков, не имевших шансов на жизнь и имевших до 90-95% кредитов, которые не обслуживались", - заявил Порошенко, выступая на заседании Национального инвестиционного совета.

Он напомнил, что украинские банки теперь перестали закрываться и получают прибыль. Порошенко связал эти успехи именно с очищением рынка.

"К вашим услугам сегодня имеем 82 устойчивых и платежеспособных банков, в которых начали увеличиваться депозитные портфели и они постепенно возобновляют кредитование экономики. Банки наконец начинают выполнять свою функцию. ... 39 из этих заведений – банки с иностранным капиталом, 20 – с 100% с иностранным капиталом", – добавил Порошенко.

Напомним, по итогам первого квартала 2018 года банковская система получила 8,7 млрд грн прибыли, что стало рекордным достижением украинских банков.

В 2017 году убыток банковской системы составил 26,5 млрд грн, но большая часть этой суммы – потери ПриватБанка, который в 2018 году уже вышел на прибыль.