Порошенко подписал закон о кредитном реестре НБУ

Сегодня, 13:27

Реестр позволит банкам видеть, какие заемщики имели ранее проблемы с погашением долгов

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Закон о создании и ведении кредитного реестра Национального банка Украины, принятый Верховной Радой, 1 марта подписал президент Петр Порошенко. Такая информация указана в карточке документа на сайте украинского парламента.

Эксперты отмечают, что кредитный реестр позволит банкам видеть, кто из потенциальных заемщиков уже имел проблемы с погашением прошлых долгов, и, соответственно, оценивать в будущем риски их кредитования. Данные о заемщиках должны включать информацию об их финансовом состоянии, а также о состоянии залога и поручителей.

В Нацбанке ранее заверили, что украинцы смогут иметь доступ к информации о себе в реестре и требовать внесения изменений в случае несогласия с ее содержанием.

К слову, создание кредитного реестра является одним из условий для получения Украиной очередного транша Международного валютного фонда (МВФ). Согласно меморандуму с МВФ, еще в сентябре 2017 года все банки, в том числе и обанкротившиеся, должны вносить в реестр информацию о своих должниках.

Как известно, практика ведения кредитных реестров распространена как минимум в 14 странах еврозоны, где государственные кредитные реестры плодотворно работают одновременно с частными кредитными бюро. В частности, это такие страны, как Австрия, Болгария, Чехия, Румыния, Португалия.

Напомним, ранее Рада провалила принятие закона о кредитном реестре. Документ тогда был возвращен в комитет для подготовки к повторному второму чтению.
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"Сегодня"

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