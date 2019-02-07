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Принято важное решение для работы "Антонова"

Сегодня, 18:57

Согласно финплану, госпредприятие восстановит выпуск трех моделей самолетов

Фото: Антонов (архив)
Фото: Антонов (архив).
Принято важное решение для работы "Антонова" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c5f/ad6/5c5c5fad6c83d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c5f/ad6/5c5c5fad6c83d.jpg Финансы Согласно финплану, госпредприятие восстановит выпуск трех моделей самолетов

Кабинет министров Украины по представлению Министерства экономического развития и торговли утвердил финансовый план госпредприятия "Антонов" на 2019 год, информирует сегодня, 7 февраля, пресс-служба Министерства.

"В текущем году ГП "Антонов" планирует получить около 6,1 млрд грн чистого дохода от реализации продукции, из которых 5,9 млрд грн – на внешних рынках, и 200 млн грн – в Украине. Среди основных статей запланированного дохода 263 млн грн также поступят от предоставления инжиниринговых услуг, 73 млн грн – от научно-исследовательских и исследовательско-конструкторских работ, 32,5 млн грн – от роялти", – сказано в сообщении.

По данным Минэкономразвития, в этом году госпредприятие намерено выплатить в пользу государства более 1 млрд гривен, из которых отчисления 30% чистой прибыли составят 214,5 млн грн.

В Министерстве добавили, что "Антонов" намерен продолжить реализацию программы по замене российских комплектующих на украинские аналоги и комплектующие из Канады, Китая и США, а также восстановить выпуск самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178.

Кроме того, на госпредприятии планируется повышение заработных плат: средняя зарплата вырастет на 57,3% – до 15,7 тыс. грн.

Согласно финансовому документу, ожидается рост чистого дохода от реализации продукции на 21% по сравнению с 2018 годом.

Напомним, украинские транспортные самолеты Ан-124-100 "Руслан" еще как минимум три года будут осуществлять перевозки для НАТО. Соответствующий контракт был подписан между представителями Альянса и ГП "Антонов" в январе 2019 года.

В октябре 2018-го сообщалось, что "Антонов" в кооперации с другими предприятиями занимается созданием стратегического ударного беспилотника по стандартам НАТО.

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Тег Кабмин, самолеты, Антонов, финансовый план, Минэкономразвития

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