ПриватБанк продает бизнес в Латвии

Вчера, 10:22

Руководство украинского госбанка рассчитывает на быстрые переговоры с потенциальными покупателями

ПриватБанк продает бизнес в Латвии

Государственный ПриватБанк ищет покупателя на принадлежащий ему пакет акций латвийского AS PrivatBank в размере 46,5% его уставного капитала. Об этом сообщила пресс-служба украинского банка.

Как отмечается, подготовкой и сопровождением сделки будет заниматься компания-партнер "Ротшильд" в Украине. 

"Привлечение такой финкомпании будет способствовать быстрому процессу проведения переговоров с потенциальными инвесторами и избежанию конфликта интересов с другими компаниями, представляющими интересы других собственников банков", – отметили в пресс-службе ПриватБанка.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура состоялась за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации. В Минфине и НБУ уже тогда заявляли, что переход в госсобственность являлся единственным возможным вариантом спасения финучреждения. В то же время, бывший бенефициар "Привата" Игорь Коломойский уверял, что ПриватБанк стал жертвой "произвола НБУ".

Летом 2017 года, через полгода после национализации "Привата" против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова завели уголовное производство из-за невыполнения сроков реструктуризации долгов банка, прописанных в соглашении о переходе ПриватБанка в госсобственность.

20 декабря Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов бывших владельцев и руководителей ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат или ими контролируются.
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"Сегодня"

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