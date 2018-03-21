ПриватБанк требует от Коломойского 145 млрд гривен на выплаты вкладчикам
Должностные лица "Привата" пока не могут объяснить, когда получат деньги
Новое руководство ПриватБанка требует у прежних владельцев – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – компенсировать затраты на национализацию финучреждения.
По данным экспертов, сумма компенсации может составить около 145 млрд гривен. Эти деньги нужны и для того, чтобы гарантировать выплаты вкладчикам "Привата" – примерно 170 млрд гривен.
Журналисты "Сегодня" направили запрос в ПриватБанк, чтобы узнать, когда именно и каким образом украинцы смогут получить свои деньги.
"До завершения судебного процесса, который идет в Высоком суде Лондона против бывших владельцев ПриватБанка, любое должностное или официальное лицо банка не имеет права на публичное обсуждение процессов и мер по возвращению кредитов бывшим связанным с банком лицам. Просим отнестись с пониманием к таким ограничениям, которые установлены юристами для успешного ведения процесса", – отметил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.
Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура перехода банка в госсобственность прошла за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации.
На то время руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева утверждала, что прежние владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов выдали значительные кредиты приближенным лицам и компаниям. А в ночь перед национализацией со счетов по мошенническим схемам было выведено 16 млрд грн. В результате, по словам экс-главы НБУ, общий размер выведенных денег составил 148 млрд грн. Это, для сравнения, свыше шестидесяти миллионов пенсий или почти двадцать миллионов зарплат для работающих украинцев. И речь не о минимальных, а о средних по стране пенсиях и зарплатах.
Государству пришлось взять все долги на себя. В конечном итоге за мошенничество владельцев ПриватБанка расплатятся все украинцы-налогоплательщики. Согласно данным Нацбанка, аудит международной компании Kroll выявил, что махинации в ПриватБанке нанесли убыток государству минимум в 5,5 млрд долл.
Суды с Коломойским
Летом 2017 года, через полгода после национализации "Привата", против бывших бенефициаров банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова завели уголовное производство из-за невыполнения сроков реструктуризации долгов, которые были прописаны в соглашении о переходе ПриватБанка в госсобственность.
В сентябре 2017 года Печерский райсуд Киева в рамках расследования хищения средств из ПриватБанка арестовал имущество ряда заводов, конечными бенефициарами которых являются бывшие бенефициары "Привата" – Коломойский и Боголюбов. Судебное производство началось еще три года назад. Должностные лица ПриватБанка подозреваются в завладению 19 миллиардами гривен рефинансирования, выделенного финучреждению Нацбанком Украины.
19 декабря 2017 года Высокий суд Англии арестовал все активы Коломойского и Боголюбова. Такое решение было принято на основании предоставленных доказательств, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти 2 млрд долларов незаконным путем. В решении суда отмечено, что средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем.
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