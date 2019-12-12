Рекордное падение доллара повлияло на экономику Украины – НБУ

В Нацбанке оценили эффект от укрепления гривни до максимума за четыре года

В декабре 2019 года курс доллара в Украине опустился до минимума за четыре года, ниже 24 гривен. Такое укрепление гривни оказало положительный эффект на экономику страны, заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

Он признал, что рост курса гривни имеет и плюсы, и минусы, однако в целом Сологуб считает последствия позитивными.

"Если смотреть на ситуацию в комплексе, то мы видим, что сейчас позитивные факторы – фундаментальные, и они преобладают", – констатировал Сологуб.

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Схожего мнения придерживается премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он уже заявил, что благодаря укреплению гривни украинцы становятся богаче, хотя экспортеры несут потери.

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Кроме того, ранее министр развития экономики Тимофей Милованов уже отмечал, что доллар по 24 гривни – это новая реальность для Украины. Впрочем, достижение курса 20 грн/долл. он считает "фантастикой". По расчетам Милованова, для такого укрепления курса гривни Украине понадобится привлечь 10-20 млрд долларов инвестиций, что вряд ли возможно.

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