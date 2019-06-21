Российский банк пожаловался на Украину в Стокгольмский арбитраж

Финучреждение недовольно украинскими санкциями и требует компенсации

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov.

Один из крупнейших российских государственных банков Внешэкономбанк (ВЭБ), который пытается продать украинскую "дочку", обратился с иском против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Об этом в российском кредитно-финансовом учреждении сообщили 21 июня.

Причиной такого шага стали санкции Украины против украинской "дочки" ВЭБа – "Проминвестбанка". Банк видит в санкциях Украины нарушение положений межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с РФ, заключенного в 1998 году.

Поэтому ВЭБ требует компенсации потерь, причиненных санкциями "Проминвестбанку". Сумма потерь не озвучивается, но свои инвестиции в развитие украинской "дочки" россияне оценивают в 2,7 млрд долларов.

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"Начиная с 2014 года Украина демонстративно нарушает взятые на себя обязательства и систематически дискриминирует российских инвесторов. Политика украинских властей была направлена ​​на разрушение бизнеса российских банков, в частности – "Проминвестбанка", – заявил представитель российской банковской госкорпорации Краснов.

Менеджмент банка заверил, что ранее направил Украине письменное сообщение об инвестиционном споре и предложил вступить в переговоры по урегулированию убытков.

Как известно, ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году.

Напомним, с 23 марта 2017 года во исполнение решения СНБО и указа президента Национальный банк Украины ввел санкции против российских банков с государственным капиталом. Целью санкций было предотвращение вывода из них капиталов за пределы Украины в пользу связанных лиц. Под ограничения попали Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ Банк, Виесте Банк и БМ Банк.

А Апелляционный суд Киева 5 сентября 2018 решил наложить арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием российского государства – ВТБ Банка, Проминвестбанка и Сбербанка. Им запрещено осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица, а также любые действия, направленные на отчуждение движимого и недвижимого имущества.

Ранее российский ВТБ заявлял, что хотел бы покинуть банковский рынок Украины, но не может этого сделать из-за ареста акций.

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