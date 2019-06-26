Рост цен, девальвация и "печатный станок": Нацбанк развеял мифы от банкноте 1000 гривен
Введение такого номинала вызвано рядом экономических факторов, заверили в НБУ
Введение новой банкноты 1000 гривен не повлияет на инфляцию, а также число денег в экономике Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) на официальной странице регулятора в Facebook.
В Нацбанке отметили, что хотят развенчать самые популярные мифы об увеличении максимального номинала национальной валюты.
Миф 1. Появление банкноты 1000 гривен спровоцирует рост цен, инфляцию
"Не стоит путать причины и следствия. Введение банкноты высшего номинала является следствием экономических тенденций предыдущих лет. На этот раз – более чем десятилетия, ведь последний раз банкнота самого номинала (500 грн) вводилась 13 лет назад. С тех пор доходы населения существенно выросли (скажем, среднемесячная зарплата выросла почти в десять раз, по данным Госстата). Соответствующий рост спроса обусловил и повышение цен (хотя после пиков 2015 благодаря монетарной политике НБУ инфляция держится до однозначном уровне и направляется к нашей цели 5%)", – объяснили в НБУ.
Регулятор уточняет, что такие изменения сказались на покупательной способности гривни. А потому и появилась потребность в банкноте высшего номинала, чем 500 гривен - чтобы населению было легче проводить наличные расчеты.
"Поэтому появление банкнот 1000 грн прежде всего упростит осуществление расчетов для населения", – резюмировали в Нацбанке.
Миф 2. Ведение банкноты 1000 гривен в оборот = эмиссия гривни
Эмиссия гривни осуществляется уже только в безналичной форме. Эмитировать гривну НБУ может только покупая валюту при осуществлении валютных интервенций на межбанковском рынке, предоставляя кредиты рефинансирования или покупая ценные бумаги.
"Выпуск новой банкноты в наличное обращение не означает увеличение количества денег в экономике. Изменится только структура наличных денег в обращении. В частности, банкноты номиналом 1000 гривен заменят в обращении часть банкнот номиналами 100, 200 и 500 гривен. А объем наличных денег в обращении определяется спросом экономики, то есть тем, сколько денег нужно бизнесу, населению, банкам для надлежащего функционирования", – отметили в Нацбанке.
Миф 3. Появление банкноты 1000 гривен спровоцирует девальвацию гривни
"Обменный курс гривни определяется не номинальным рядом банкнот и монет, а предложением иностранной валюты и спросом на нее на валютном рынке. Параллели между девальвацией гривни и появлением нового высокого номинала гривни безосновательны", – подчеркнули в НБУ.
Как сообщалось, новая 1000-гривневая банкнота войдет в оборот с 25 октября 2019 года. При этом уже с 1 октября прекращают хождение монеты номиналом 1, 2, 5 копеек. Постепенно выведут из оборота и монету номиналом 25 копеек – потребность в ней исчезнет при отсутствии 5 копеек.
После ввода в оборот банкноты в 1000 гривен, а также изъятия из оборота монет 1, 2, 5 и 25 копеек номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12 позиций.
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