Рост курса доллара на одну гривню увеличивает госдолг Украины на 40 миллиардов – Минфин

Сегодня, 16:32

Украинские государственные финансы очень чувствительны к стабильности гривни

Рост курса доллара на одну гривню увеличивает госдолг Украины на 40 миллиардов &ndash; Минфин
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Анализ государственного долга Украины четко показал чувствительные моменты. В частности, были определены шесть категорий рисков, на пять из которых Минфин может влиять прямо или косвенно. Об этом заявила и.о. главы Минфина Украины Оксана Маркарова.

"Эти риски включают в себя валютный, процентный, риск рефинансирования, ликвидности и так называемый риск дополнительных обязательств. Например, возьмем валютный риск. Доля валютных заимствований является высокой – 61%, из которых 45% в долларах. То есть любое колебание курса на одну гривню увеличивает наш долг на более чем сорок миллиардов. Это делает нас очень чувствительными к колебанию курса", – заявила Маркарова, отметив, что сейчас у ведомства есть полное понимание, какие проблемы имеются с государственным долгом.

Маркарова также отметила, что Минфин планирует усилить институциональную способность в управлении госдолгом, ориентируясь на лучшие мировые практики, в частности, создать Агентство по управлению государственным долгом.

Напомним, сегодня, 22 августа, Кабмин принял стратегию управления государственным долгом Украины, которая предполагает снижение показателя долга до конца 2020 года до уровня не выше 49% ВВП. Как сообщали в Минфине, уровень госдолга 60% ВВП считается безопасным для экономики.

Как известно, Украину ждут серьезные выплаты по госдолгу. Пиковая нагрузка по выплате придется на 2019 год. В Минфине полагают, что справиться с долговой нагрузкой Украине поможет выход на международные рынки заимствований.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман признавал, что Украина испытывает серьезные проблемы с внешним долгом. Глава правительства подчеркивает, что высокий уровень госдолга мешает повысить социальные стандарты в Украине.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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