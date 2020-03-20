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Рядовым украинцам разрешили покупать гособлигации онлайн

20 марта, 12:35

Ксения Капустинская

ПриватБанк запустил новую услугу, которая может стать альтернативой депозитам

Государственный ПриватБанк, который ранее продлил срок действия платежных карт из-за карантина, запустил онлайн-услугу купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Как сообщила пресс-служба банка, воспользоваться новой услугой смогут в том числе физические лица.

"ПриватБанк 20 марта 2020 года расширил для своих клиентов перечень услуг с ценными бумагами, предоставив возможность покупать и продавать ОВГЗ в режиме онлайн в веб-версии "Приват24", – говорится в сообщении.

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Для покупки нужно будет подписать документы при помощи электронной подписи.

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По состоянию на 20 марта в "Приват24" продаются облигации с доходностью до 11%. Цена за штуку составляет от 1025 до 1232 гривен.

Напомним, для покупателей ОВГЗ – это альтернатива депозитным банковским вкладам, которая также позволяет заработать на процентах. Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько можно заработать, покупая государственные облигации. Кроме того, эксперты назвали сумму минимально выгодной инвестиции в ОВГЗ.

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депозиты ПриватБанк онлайн облигации ОВГЗ

Источник: Сегодня

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