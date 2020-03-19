Из-за карантина ПриватБанк продлил срок действия платежных карт

Все функции карточек, включая оплату в интернете, будут работать

Государственный ПриватБанк, который остановил наличный обмен валют, также продлил срок действия всех карт для выплат на 90 дней, чтобы избавить клиентов от необходимости посещать отделения банков для перевыпуска карт во время карантина.

"Период действия карт для выплат будет продлен на 90 дней. Карты будут работать. Оплата покупок в интернете, когда необходимо указать срок действия карты, будет проходить", – сообщила пресс-служба ПриватБанка.

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Продление срока действия распространяется на стандартные карты для выплат и на карты для выплат Gold.

В тренде Курсы доллара и евро в Украине взлетели еще выше

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк не планирует вводить валютные ограничения в Украине из-за последствий пандемии коронавируса и роста курса доллара. В то же время НБУ рекомендовал банкам снизить тарифы на безналичные операции, чтобы мотивировать украинцев меньше ходить в отделения и совершать больше операций в онлайне.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что в связи с объявленным в Украине общенациональным карантином все деньги, которые поступают в оборот НБУ, начали дезинфицировать:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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