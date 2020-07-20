Рынки насторожились: чего ждут инвесторы от нового главы НБУ

После того, как Национальный банк Украины получил нового руководителя, в Украине начал расти курс доллара и евро. Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив предупреждает, что рынки настороженно относятся к смене власти в НБУ. По крайней мере, пока от нового главы НБУ нет четких заявлений относительно будущей политики регулятора.

"Инвесторы ожидают, что новый председатель Нацбанка будет продолжать независимую политику, направленную на сохранение макроэкономической стабильности, сотрудничество с международными институтами и сохранением курса реформ. В то же время отставка Якова Смолия была неожиданной, и рынки пока не уверены, чего ожидать от нового руководства Нацбанка. Шевченко придется уже первыми шагами в должности доказывать свою нацеленность на реформы и макроэкономическую стабильность", – считает Михаил Демкив.

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Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Кредиты и печатный станок: чего ждать от нового главы Нацбанка Шевченко".

Какими видит задачи свои и НБУ сам Кирилл Шевченко, смотрите на видео:

Видео: Верховная Рада

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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