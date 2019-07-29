Небанковские организации заманивают "нулевым" процентом, но все не так просто

Скрывают условия и берут 620% годовых: как работают онлайн-кредиты Виталий Андроник https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0,%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0,%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0 2019-07-29T07:36:00+03:00 Финансы Небанковские организации заманивают "нулевым" процентом, но все не так просто

Кредит онлайн на карту. Взять взаймы от 100 грн до 15 тыс. грн на 30 дней предлагают десятки организаций. Они обещают перечислить деньги сразу на карту, без проверок доходов. Главное - успеть вернуть долг в срок. Иначе…

А что иначе – прописано в договоре. Такие учреждения не любят говорить о настоящих условиях. Заемщики могут узнать, на что подписались, уже после того, как оформили кредит

Что на самом деле представляют собой мгновенные деньги от небанковских организаций, разбирался сайт "Сегодня".

Условия кредита – после оформления

Брать кредит небанковские организации заманивают "нулевым" процентом. Но он действует ограниченное время – две недели или 30 дней. А реальная же годовая ставка превышает 600%. Такие кредиторы особо проверками не занимаются. Выдают кредиты и безработным, и людям с плохой кредитной историей – всем, кому отказывают банки. Поэтому большая вероятность, что заемщик не впишется в 30 дней, а проценты по кредиту будут расти с каждым днем.

Чтобы кредиты брали охотней, оформление максимально упростили. Все, что нужно – зайти на сайт и ввести свои паспортные данные, номер телефона, ИНН и электронную почту. Принять решение о кредите обещают за 10-15 минут.

А вот пеня, штрафы и проценты после истечения срока погашения – это то, что небанковские организации скрывают до последнего момента. На самых популярных площадках онлайн-кредитования в открытом доступе только правила выдачи кредита, а его пункты ссылаются на условия Договора. Этот договор нельзя посмотреть, пока не заполнишь заявку на займ. При этом надо подтвердить, что принимаешь все условия еще до того, как они будут доступны.

Сайт "Сегодня" изучил три самых популярных сайта, которые выдают кредиты и разобрался, какие условия они предлагают:

В открытом доступе только форма договора на кредитование, без конкретных цифр. Процент по кредиту после просрочки оплаты – не указан, доступен после создания заявки. На одном из сайтов в разделе опросов-ответов сказано, что почитать договор до оформления заявки на кредит нельзя. Его можно прочесть перед тем, как ввести код подтверждения кредита. Реальная годовая процентная ставка – 620,5; Другая компания – не указывает, в третьей – 623,11%, Могут фотографировать заемщика и передавать фото и личные данные третьим сторонам. Могут списывать с карточки деньги, в случае задолженности или требовать вернуть долг досрочно. Заемщик должен согласиться с условиями договора до того, как его предоставят. Процентная ставка в день – 1,5% (при неуплате кредита в срок); 1122 грн – комиссия за продление кредита За просрочку кредита хотя бы на один день, штраф – 28% от долга. Могут передавать персональную информацию третьей стороне

Угрожают родственникам и коллегам

"Мой телефон уже красный от звонков по поводу долгов брата, которого я не видел с года два. Хамят, угрожают, оскорбляют. Сотрудники не адекватны, в долг у них не брал, с ними ничего не подписывал, а счет выставляют мне", – рассказал о своем опыте общения с такой организацией Виктор Павленко.

Сначала ему пришло сообщение, что он должен деньги. А когда позвонил, выяснил, что речь о его брате, с которым тот не общался несколько лет.

"Угрожали криминальной ответственностью, что сяду за пять лет, потому что скрываю преступление. Но я понимаю, что это невозможно – я с ним ничего не подписывал", – говорит он.

Родственников должников так запугивают, поясняет юрист Дмитрий Василенко. Никакой криминальной ответственности за непогашение кредита не существует. Отношения граждан с финучреждениями регулируются Гражданским кодексом.

"Взыскать имущество действительно могут. Но только по решению суда, а самовольно приехать и забрать имущество никто не может. Более того, чтобы это сделать, собственник жилья должен впустить полицию в дом", – говорит Василенко.

Рай для мошенников

Чем легче оформить кредит, тем лучше мошенникам.

В реестре судебных решений хватает примеров, когда через подобные учреждения аферисты оформляют кредиты на чужие имена.

Киевлянин узнал, что он должен одной из таких компаний более 8000 грн, когда был на заработках в Польше. Он якобы взял взаймы на две недели 3500 грн. За то, что не заплатил в срок ему начислили пеню 4725 грн и 4,9 грн – процентов по кредиту. Коллекторы начали терроризировать звонками жену, родителей и бывших коллег заробитчанина. А когда тот вернулся в Украину – написал заявление в полицию. Позже выяснилось, что в договоре с компанией не было никаких подписей, ни печати самого банка, при этом получателем кредита был указан именно этот мужчина и чужой номер карты.

В ходе судебных разбирательств оказалось, что мошенникам не составило сложности оформить кредит на его имя.



Фото: pixabay.com/

Есть и другие примеры. Оставлять свои персональные данные на таких сайтах онлайн-кредитования может быть небезопасно.

В сентябре прошлого года мужчина из Станицы Луганской взял кредит в небанковской организайии 1000 грн. Он указал на сайте организации свои паспортные данные, идентификационный код, электронную почту, информацию о семейном положении, место проживания, номер банковской карты. Затем подтвердил условия договора и получил кредит. В долг он взял деньги в этой организации еще раз через месяц.

Через время у него и его жены перестали работать сим-карты. А на электронной почте нашли письма от четырех небанковских учреждений об оформлении кредитов на общую сумму 9500 грн. Также кто-то вывел с банковских карт около 5000 грн.

По словам мужчины, при оформлении кредитов через интернет заполнял и полные анкетные данные жены, в частности и номер телефона, к которому привязаны банковские карты.

У мобильных операторов есть услуга – "Замена сим карты". Именно ею и воспользовались мошенники. Все происходило ночью, когда настоящие владельцы номеров телефонов спали. Аферисты, позвонив, оператору заблокировали номер, и восстановили на других сим картах. Так они получили доступ и к банковским данным и профилям небанковских учреждений.

Суд до сих пор разбирается, кто воспользовался данными пострадавших.

У должников только один вариант

На такие кредиты ведутся украинцы с низким доходом, считает Вадим Бардась, эксперт по инвестициям и прогнозированию Европейского аналитического центра. К ним обращаются бывшие клиенты банков с плохой кредитной историей или отсутствием стабильных доходов

"Как правило такие должники не проводят сравнительный анализ и являются жертвами маркетинга и рекламы, поскольку финансовые структуры навязывают свои условия. Ставки по таким кредитам могут достигать 400-500% годовых, никаких ограничений в действующем законодательстве нет. Если урегулирования происходит через суд, то осуществляется взыскание средств за счет имущества. Таким должникам можно порекомендовать изучить кредитную политику выбранной финансовой структуры и если уж кредит получен, то выполнять условия договора", – говорит Бардась.

Законодательство действительно никак не ограничивает размер годовой процентной ставки по кредитам, подтверждает Юлия Стусенко, ассоциированный партнер Адвокатского объединения "Скляренко, Сидоренко и партнеры". Но есть ограничения по размеру штрафов и пени. Они касаются как раз потребительских кредитов.

"В договорах о потребительском кредите пеня за неисполнение обязательства по возврату кредита и процентов по нему не может превышать двойной учетной ставки Национального банка Украины, действовавшей в период, за который уплачивается пеня, и не может быть больше 15 процентов суммы просроченного платежа. Совокупная сумма неустойки (штраф, пеня), начисленная за нарушение обязательств потребителем на основании договора о потребительском кредите, не может превышать половины суммы, полученной потребителем по такому договору", – говорит Юлия Стусенко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как телефонные аферисты обманом выманили у столичных пенсионеров 100 тысяч гривен.

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