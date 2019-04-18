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"Сложный, но необходимый шаг": Минфин раскритиковал решение суда по ПриватБанку

Сегодня, 17:04

Ведомство напомнило о поддержке банка на 155,3 млрд гривен и уже готовится к подаче апелляции

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Министерство финансов Украины не согласно с решением суда признать незаконной иотменить национализацию ПриватБанка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Министерство финансов Украины не соглашается с указанным решением и готовится к подаче апелляционной жалобы", - говорится в сообщении.

Минфин подчеркивает, что решение о выводе с рынка неплатежеспособного ПриватБанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и правительством Украины – с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан.

При этом у "Привата" были проблемы с капиталом, что подтверждают результаты инспекционной проверки, проведенной независимой международной аудиторской компанией, напоминает Минфин. 

"Обеспечение выполнения всеми банками, которые работают в Украине, регулятивных требований и требований к капиталу является определяющим для обеспечения устойчивости банковской системы и поддержки общественного доверия. Капитал ПриватБанка имел отрицательное значение, и государство стало гарантом выполнения всех обязательств перед клиентами банка и сохранения средств граждан", – подчеркивает ведомство

В Минфине напомнили, что после национализации государство вложило в "Приват" 155,3 млрд гривен.

"Это был сложный, но необходимый шаг для обеспечения стабильности банковской системы и экономики в целом. ... Положительные финансовые результаты ПриватБанка говорят сами за себя", – уверены в Минфине.

Чиновники отмечают, что после национализации в банке также внедрены стандарты корпоративного управления, соответствующие лучшим международным практикам, усовершенствована модель управления рисками, продолжают вводиться инновационные технологические решения. 

"Уровень покрытия обязательств высоколиквидными активами позволяет банку обеспечивать стабильное финансовое состояние, высокую платежную дисциплину и своевременное выполнение требований перед клиентами. И сейчас наша задача – защитить инвестиции государства, вклад каждого украинца", – резюмирует Минфин.

Напомним, НБУ также будет оспаривать решение суда об отмене национализации "Привата".

Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура состоялась за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации. В Минфине и НБУ уже тогда заявляли, что переход в госсобственность являлся единственным возможным вариантом спасения финучреждения.

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Тег суд, ПриватБанк, Минфин, апелляция, национализация, национализация ПриватБанка , приват, решение суда

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Сегодня

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