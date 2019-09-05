Смолий встретился с коллегой из Туниса: подписан меморандум

Смолий заявил, что за последние пять лет НБУ стал мощной институцией

Яков Смолий (справа) во время подписания меморандума с главой центробанка Туниса. Фото: НБУ / Facebook

Национальный банк Украины (НБУ) и Центральный банк Туниса подписали меморандум о взаимопонимании для обмена опытом и экспертизой в монетарной политике, валютном регулировании, коммуникации и других сферах. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщается на странице НБУ в Facebook.

Документ подписали главы центральных банков Украины и Туниса Яков Смолий и Маруан Эль Абасси.

"За последние пять лет украинский центральный банк значительно "вырос" и стал мощной, независимой институцией с глубокой экспертизой и инновационными подходами к традиционному центробанкингу. Это признает, в частности, международное сообщество центробанкиров", – заявил Смолий.

Он выразил надежду, что сотрудничество будет способствовать развитию центробанка Туниса.

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В свою очередь его тунисский коллега отметил, что оба регулятора работают в подобных условиях.

"Оба института в своей политике должны учитывать изменения в политической и экономической ситуации в стране. Монетарная политика, коммуникации и трансформация – это стратегические приоритеты для нашего центробанка. Именно в этих вопросах опыт Национального банка Украины однозначно пригодится Тунису", – подчеркнул он.

Отметим, что Валерия Гонтарева, возглавлявшая НБУ с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018-го, после увольнения с должности председателя переехала в Лондон. Во время одной из конференций в Киеве она сообщила, что консультирует центробанки разных стран мира по монетарной политике. По ее словам, Тунис стал ее "первым проектом".

5 сентября 2019 года состоялся брифинг НБУ по вопросам монетарной политики, на котором Смолий прокомментировал ситуацию с пиковыми выплатами по госдолгу:

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