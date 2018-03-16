Новый курс и банковская чистка: какими реформами запомнится Гонтарева

Работников в Нацбанке стало меньше, а здоровья в банковской системе – больше, говорит эксперт

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, которую уволила Верховная Рада, провела ряд серьезных и важных реформ, пока находилась на своем посту. Инвестиционный банкир Сергей Фурса перечислил главные победы Гонтаревой, а сайт "Сегодня" подытожил, чем запомнится каденция экс-главы НБУ.

По словам Фурсы, вчерашний отчет Гонтаревой в Раде отображает то, что происходило в течение нескольких последних лет в Национальном банке и финансовой системе страны. Но нужно учитывать, что между фактическим уходом Гонтаревой и ее увольнением прошел почти год, поэтому отчет не касается событий второй половины 2017 года.

В первую очередь, Гонтарева сумела успешно провести реформу Национального банка, отметил Фурса в эфире "Черноморской телерадиокомпании". Штат НБУ сократился на 50%. Это позволило оптимизировать расходы государства на содержание регулятора. Кроме того, Нацбанк стал более независимым, а его политика не может в одночасье измениться из-за назначения нового главы. По словам Фурсы, реформы в НБУ проводились быстрее, чем в целом по стране.

Переход от прямого управления курсом к политике инфляционного таргетирования эксперты называют еще одним из самых значимых изменений за то время, когда Гонтарева возглавляла НБУ.

"У нас во времена Януковича была единственная "опора режима" – курс доллара по 8 гривен. И чтобы получить этот курс гривни, увеличили государственный долг почти вдвое. Резервы Национального банка уменьшились вдвое. В принципе, экономика держалась на голодном пайке – не давалась ликвидность, все делалось, чтобы не пошло на валютный рынок. Это был искусственный курс. Он не отвечал действительности. И из-за того, что искусственно удерживался курс, возник эффект пружины: чем сильнее вы ее сдавливаете, тем сильнее толчок", – отметил Фурса.

В качестве значительной заслуги НБУ эксперты отмечают и уровень взаимодействия Нацбанка с Международным валютным фондом (МВФ) по программе расширенного финансирования. Так, претензии Фонда по торможению или даже саботированию реформ слышали разные органы государственной власти в Украине – но не Нацбанк за время председательства Гонтаревой.

В активы Гонтаревой "записывают" и масштабную чистку банковской системы. Этот процесс позволил убрать из финсектора слабые или нечистые на руку банки, которые отмывали деньги или служили придатками к бизнесу.

"До Валерии Гонтаревой в Украине никто, к сожалению, не регулировал банковскую систему по-настоящему. И поэтому в 2014 году мы вошли в ужасном состоянии – с неработающей банковской системой, полной "банков-пылесосов" и "банков-зомби". Само очищение банковской системы – это существенный шаг, потому что сейчас банковская система надежна настолько, насколько еще никогда была", – сказал Фурса.

Одной из главных побед Гонтаревой на этой ниве называют национализацию ПриватБанка. ПриватБанк перешел в госсобственность в декабре 2016 года. Вся процедура перехода банка в госсобственность прошла за 72 часа. До этого ПриватБанк принадлежал Игорю Коломойскому (почти 50% акций) и Геннадию Боголюбову (чуть менее 42%). Они же и обратились к правительству с предложение о переходе банка в госсобственность.

Национализация стала единственным возможным вариантом спасения финучреждения. В "Привате" обслуживается 20 млн клиентов, поэтому его банкротство ударило бы по экономике всей страны.

Банк до национализации находился в сложном положении – в частности, из-за высокой доли кредитов, выданных связанным лицам. Из-за этого "Приват" не смог выполнить программу докапитализации. "Приват" почти год не выполнял нормативы обязательного резервирования, поясняла тогда Гонтарева. Кроме того, у банка были серьезные проблемы с залогами про кредитам. Гонтарева объясняла, что, когда летом 2014 года пришла в Нацбанк, то ПриватБанку уже было выдано много кредитов рефинансирования.

"За мою каденцию мы помогли ПриватБанку при оттоках ликвидности в 2014 – начале 2015 года на сумму порядка 9 млрд грн, и там могу расписаться за каждый залог и личную гарантию господина Коломойского. ... Когда мы брали залоги, они не находились у банка, потому что у банка портфель состоял из пустышек, не имея никаких залогов и никаких реальных активов", – отмечала Гонтарева.

С уходом Гонтаревой из НБУ история с ПриватБанком не закончилась. Летом 2017 года, через полгода после национализации "Привата", против бывших бенефициаров банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова завели уголовное производство. Дело в том, что бывшие собственники "Привата" не провели реструктуризацию долгов, как были прописано в соглашении о переходе ПриватБанка в госсобственность.

Кроме того, должностные лица ПриватБанка подозреваются в завладении 19 млрд гривен рефинансирования, выделенного финучреждению Нацбанком Украины. В сентябре 2017 года Печерский райсуд Киева в рамках расследования поэтому делу арестовал имущество ряда заводов, конечными бенефициарами которых являются бывшие бенефициары "Привата" – Коломойский и Боголюбов.

19 декабря 2017 года Высокий суд Англии арестовал все активы Коломойского и Боголюбова. Такое решение было принято на основании предоставленных доказательств, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти 2 млрд долларов незаконным путем. В решении суда отмечено, что средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем. Это решение пока временное – разбирательства продолжаются.